„Banga“ paskandino dainaviečius

Gargždiškiai aktyviai pradėjo rungtynes ir jau 6 minutę I.Venckus išbėgo prieš svečių vartininką A.Mickevičių, jį suklaidino ir pasiuntė kamuolį į vartus – 1:0.
29 minutę „Banga“ antrą kartą pralaužė varžovų gynybą, kai po S.Seedorf perdavimo I.Venkui beliko nukreipti kamuolį iš poros metrų į vartus – 2:0.
Baigiantis kėliniui I.Venckus turėjo galimybę pasižymėti trečią kartą, tačiau po S.Seedorf perdavimo iš dešiniojo krašto „Bangos” puolėjas galva iš arti nepataikė į vartus.
Antrajame kėlinyje varžovų gynybą tiesiog draskė S.Seedorf. 50 minutę jis perėmė kamuolį iš „Dainavos“ žaidėjo ties aikštės viduriu, pabėgo nuo varžovo ir atliko perdavimą A.Olugbogi, kuris padidino skirtumą iki 3:0.
Dar po trijų minučių S.Seedorf sukladino baudos aikštelėje varžovų gynėjus ir atliko perdavimą į kitą kraštą, kur V.Antužiui beliko iš poros metrų nukreipti kamuolį į vartus – 4:0.
68 minutę R.Filipavičius nubaudė svečius smūgiu iš 18 metrų į apatinį vartų kampą – 5:0. Ir galiausiai 77 minutę po kontratakos M.Andrejev atliko puikų perdavimą S.Seedorf, kuris ir užbaigė varžovų triuškinimą – 6:0.
