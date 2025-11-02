„Hegelmann“ įveikęs „Žalgiris“ užsitikrino mažiausiai trečią poziciją

Pirmasis kėlinys klostėsi permainingai. 18-ąją minutę Klaudijus Upstas prasiveržė dešiniuoju kraštu ir atliko puikų perdavimą Kaderui Njoya Abdelui, kuris pasižymėjo po daugiau negu dviejų mėnesių pertraukos. Tiesa, jau po poros minučių Nemanja Mihajlovičiaus smūgis rikošetų pagalba virto įvarčiu.
Mėlynai balti vėl galėjo išsiveržti į priekį, bet puikios progos neišnaudojo K. Upstas. Svečiai turėjo iniciatyvą, visgi, praleido įvartį 45-ąją minutę, kai po Ovidijaus Verbicko perdavimo savo proga pasinaudojo Liviu Antalis – rumunas pelnė įvartį net aštuntame mače iš eilės.
Antrame kėlinyje „Žalgiris“ tiek galimybių oponentams jau nesuteikė. Maža to, 72-ąją minutę po žalgiriečio perdavimo į baudos aikštelę kamuolį į savo vartus nukreipė Vilius Armalas. Vilniaus ekipa buvo arti ir ketvirtojo įvarčio, tačiau Motiejaus Burbos ataką nuslopino Vincentas Šarkauskas.
Sostinės klubas užtikrintai išlaikė pranašumą ir su 62 taškais Marijampolės „Sūduvai“ tapo nepavejamas dėl geresnių tarpusavio rungtynių rezultatų. „Hegelmann“ ekipa turi 2 taškais daugiau bei paskutiniajame ture sieks užsitikrinti sidabrą.
