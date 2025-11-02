„Barcelona“ suklupo prieš UCAM

Katalonų pralaimėjimą apkartino ir Tornikes Shengelios trauma – kartvelas dvikovos pabaigoje tik komandos draugų padedamas paliko aikštelę. Puolėjas buvo rezultatyviausias savo komandoje – įmetė 21 tašką ir surinko tiek pat naudingumo balų.
11 pridėjo Dario Brizuela, po 10 – Kevinas Punteris ir Willy Hernangomezas. Nugalėtojams Devontae Cacokas surinko 20 taškų (6 atk. kam.), Michaelas Forrestas – 19, Zachas Hicksas ir Sanderis Raieste – po 11.
Kitą savaitę Eurolygoje „Barcelona“ namie priims Madrido „Real“.
