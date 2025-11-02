 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Barcelona“ suklupo prieš UCAM

2025-11-02 20:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 20:15

Dar vieną nesėkmę Ispanijos lygoje patyrė Barselonos „Barcelona“ (2/3) ekipa, kuri savoje arenoje 78:81 (16:34, 26:22, 19:17, 17:8) nusileido Mursijos UCAM (4/1) krepšininkams.

T.Shengelia šįkart nuo pralaimėjimo neišgelbėjo

Dar vieną nesėkmę Ispanijos lygoje patyrė Barselonos „Barcelona“ (2/3) ekipa, kuri savoje arenoje 78:81 (16:34, 26:22, 19:17, 17:8) nusileido Mursijos UCAM (4/1) krepšininkams.

REKLAMA
0

Katalonų pralaimėjimą apkartino ir Tornikes Shengelios trauma – kartvelas dvikovos pabaigoje tik komandos draugų padedamas paliko aikštelę. Puolėjas buvo rezultatyviausias savo komandoje – įmetė 21 tašką ir surinko tiek pat naudingumo balų.

11 pridėjo Dario Brizuela, po 10 – Kevinas Punteris ir Willy Hernangomezas. Nugalėtojams Devontae Cacokas surinko 20 taškų (6 atk. kam.), Michaelas Forrestas – 19, Zachas Hicksas ir Sanderis Raieste – po 11.

Kitą savaitę Eurolygoje „Barcelona“ namie priims Madrido „Real“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų