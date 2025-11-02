Dominykas Dirkstys trimis nokautais iškovojo XFC pasaulio čempiono diržą

XFC organizacija jau septintą kartą organizavo pasaulio čempionatą, kuriame buvo įvairiausių disciplinų – tiek profesionalams, tiek pusiau profesionalams ar mėgėjams.
Nors tai nėra garsi pasaulinė organizacija, o informacijos apie kovas internete rasti sunku, tačiau pats D. Dirkstys „instagrame“ pranešė, jog laimėjęs tris kovas nokautais iškovojo K-1 disciplinos čempiono diržą.
Kol kas nėra aišku, kas buvo D. Dirksčio varžovai, kadangi organizacija kovų rezultatų viešai nėra paskelbusi.
