 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dominykas Dirkstys trimis nokautais iškovojo XFC pasaulio čempiono diržą

2025-11-02 21:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 21:07

Sekmadienį UTMA absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys pranešė, jog Italijoje vykusiame „Xtreme Fighter Champion“ (XFC) pasaulio čempionate iškovojo čempiono diržą.

Dominykas Dirkstys | Instagram.com nuotr

Sekmadienį UTMA absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys pranešė, jog Italijoje vykusiame „Xtreme Fighter Champion“ (XFC) pasaulio čempionate iškovojo čempiono diržą.

REKLAMA
0

XFC organizacija jau septintą kartą organizavo pasaulio čempionatą, kuriame buvo įvairiausių disciplinų – tiek profesionalams, tiek pusiau profesionalams ar mėgėjams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors tai nėra garsi pasaulinė organizacija, o informacijos apie kovas internete rasti sunku, tačiau pats D. Dirkstys „instagrame“ pranešė, jog laimėjęs tris kovas nokautais iškovojo K-1 disciplinos čempiono diržą.

Kol kas nėra aišku, kas buvo D. Dirksčio varžovai, kadangi organizacija kovų rezultatų viešai nėra paskelbusi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų