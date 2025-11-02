„Valencia“ Ispanijos lygoje sutriuškino „San Pablo“ ir ruošiasi dvikovai su „Žalgiriu“

Nugalėtojams Jeanas Montero pelnė 17 taškų (7 rez. perd., 28 naud. bal.), Nate‘as Reuversas – 14, Matthew Costello – 11, Sergio de Larrea pridėjo 10.
Pralaimėjusiems Luke‘as Fischeris įmetė 16 taškų, Jermaine‘as Samuelsas – 13, Gonzalo Corbalanas – 11 taškų.
Kitą penktadienį Eurolygos mače Kaune „Žalgiris“ susitiks su „Valencia“.
