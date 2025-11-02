 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Valencia“ Ispanijos lygoje sutriuškino „San Pablo“ ir ruošiasi dvikovai su „Žalgiriu“

2025-11-02 20:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 20:55

Lengvą pergalę Ispanijos pirmenybėse iškovojo Valensijos „Valencia“ (5/0) ekipa, kuri savoje arenoje 100:82 (32:21, 23:14, 16:22, 29:25) sutriuškino Burgoso „San Pablo“ (1/4) komandą.

Valensijos ekipa pasiekė lengvą pergalę

0

Nugalėtojams Jeanas Montero pelnė 17 taškų (7 rez. perd., 28 naud. bal.), Nate‘as Reuversas – 14, Matthew Costello – 11, Sergio de Larrea pridėjo 10.

Pralaimėjusiems Luke‘as Fischeris įmetė 16 taškų, Jermaine‘as Samuelsas – 13, Gonzalo Corbalanas – 11 taškų.

Kitą penktadienį Eurolygos mače Kaune „Žalgiris“ susitiks su „Valencia“.

