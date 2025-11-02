„Sūduva“ prarado galimybes kovoti dėl medalių

Sužaidus 16 minučių krito pirmasis rungtynių įvartis – standartinės padėties metu po Eligijaus Jankausko pakelto kamuolio pasižymėjo Milanas Džokičius.
Kėlinio viduryje pavojingu išpuoliu atsakė ir marijampoliečiai, tačiau Naurio Petkevičiaus bandymą atrėmė Gustas Baliutavičius. Prabėgus kelioms minutėms „Sūduvos“ puolėjas smūgiavo greta virpsto.
Po pertraukos puikią progą atstatyti pusiausvyrą turėjo Lucky Tomas, taciau nuo įvarčio svečių ekipą išgelbėjo Gustas Baliutavičius, o jau 51-ąją minutę kontratakos metu komandos pranašumą padvigubino Eligijus Jankauskas.
Vos po kelių minučių marijampoliečiai atsilikimą sušvelnino – įvartį preciziškai tiksliu baudos smūgiu pelnė Žygimantas Baltrūnas.
Baigiantis rungtynėms rezultatą išlygino sumaištimi pasinaudojęs Sidy Sanokho, tačiau labai reikalingos pergalės Donato Vencevičiaus auklėtiniams iškovoti nepavyko.
Komandoms pasidalinus po tašką tapo aišku, kad „Sūduva“ sezoną baigs 4-oje pozicijoje, „Šiauliai“ tenkinsis 5-ta vieta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!