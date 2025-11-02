 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Haalando dublis padėjo „Man City“ nugalėti „Bournemouth“

2025-11-02 20:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 20:28

„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3:1 nugalėjo „Bournemouth“ futbolininkus.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3:1 nugalėjo „Bournemouth“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Erlingas Haalandas rungtynių pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Man City“ ekipą į priekį 1:0. Netrukus Tyleris Adamsas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Haalandas sužaidus pusvalandį antrą kartą šiame susitikime nukreipė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Man City“ naudai 2:1. Iš varžovų gynybos išsilaisvinęs Nico O‘Reilly pridėjo savo įvartį ir susitikimo rezultatas tapo 3:1.

REKLAMA
REKLAMA

„Man City“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 19 taškų ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Bournemouth“ su 18 taškų žengia ketvirtas.

E. Haalandas tapo vos trečiuoju žaidėju, pelniusiu 2+ įvarčių ketveriose arba daugiau iš eilės rungtynių namuose „Premier“ lygoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų