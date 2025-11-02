Haalando dublis padėjo „Man City“ nugalėti „Bournemouth“

Erlingas Haalandas rungtynių pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Man City“ ekipą į priekį 1:0. Netrukus Tyleris Adamsas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
E. Haalandas sužaidus pusvalandį antrą kartą šiame susitikime nukreipė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Man City“ naudai 2:1. Iš varžovų gynybos išsilaisvinęs Nico O‘Reilly pridėjo savo įvartį ir susitikimo rezultatas tapo 3:1.
„Man City“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 19 taškų ir rikiuojasi antroje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Bournemouth“ su 18 taškų žengia ketvirtas.
E. Haalandas tapo vos trečiuoju žaidėju, pelniusiu 2+ įvarčių ketveriose arba daugiau iš eilės rungtynių namuose „Premier“ lygoje.
