Masiulis: „Ryte“ net per daug yra, ką atakuoti

„Rungtynes pradėjome kažkiek susikaustę, bet tai yra normalu. Varžovas pataikė metimus, mes – ne. Svarbiausia buvo nepanikuoti, žaisti savo žaidimą, o antroje pusėje kontroliavome žaidimą. Pabaigoje norėjosi ramiau viską užbaigti, bet džiaugiamės iškovoję pergalę“, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis
Pastaraisiais metais derbiuose „Rytas“ dažniausiai laimėdavo kovą dėl kamuolių puolime, bet šį kartą – vaizdas kitas. „Žalgiris“ nusiėmė 21 kamuolį puolime, o tai buvo vienas kertinių mačo aspektų.
„Daug prametėme metimų, dėl to buvo daug atkovotų kamuolių. Bet mes akcentavome, kad kas laimės lentą, tas turės daugiau šansų laimėti. Džiaugiamės, kad žaidėjai lipo ant lentos, turėjome papildomų atakų“, – sakė T.Masiulis.
„Žalgiris“ tobulą savaitę sužaidė be pagrindinio komandos įžaidėjo Nigelo Williamso-Gosso. Visgi, paklaustas, kokios galimybės brangiausią komandos žaidėją išvysti penktadienio mače su Valensijos „Valencia“, T.Masiulis gerų žinių neturėjo.
„Labai menka, – Krepsinis.net atsakė T.Masiulis. – Čia – raumens trauma, tai niekur nepriskubėsi. Norisi jį išgydyti normaliai.“
– Iš pirmo žvilgsnio, „Ryto“ sudėtyje yra daug žaidėjų, kuriuos galima atakuoti. Kaip, jūsų akimis, sekėsi išnaudoti tuos pranašumus?
– Net kartais per daug yra. Kai per daug, nebežinai, ką ir atakuoti. Čia irgi problema. Aišku, juokais sakau. Jie irgi galvoja, daug eina į pagalbas, dėl to išmetėme įspūdingą skaičių tritaškių, 37. Bet jeigu duoda, turi mesti. Reikia kantriai žaisti, bet jei laisvas, meti. Dėl to ir kamuolių daug gal atkovojome, nes kai meti tritaškį, kamuolys toliau atšoka, daugiau galimybių jį atkovoti. Atkovoti kamuoliai puolime tikrai vienas buvo svarbiausių aspektų, 21 kamuolys – įspūdingas skaičius.
– „Žalgiris“ – Eurolygoje geriausiai metanti tritaškius komanda, bet čia pradėjote 1 iš 13. Ar yra tam priežastis?
– LKL nemetame taip, kaip norime. Eurolygoje gal daugiau dengia, lengviau pataikyti. Juokauju. Visi rizikuoja čia, žaidėjai įlenda į galvą gal tai. Gal toks paaiškinimas. Negalime vien pasikliauti tritaškiais, yra ir kitų variantų.
– Ignas Sargiūnas pradėjo su 10 taškų, po to tą patį padarė Jerrickas Hardingas, bet po to pavyko juos sustabdyti.
– Gynėmės pagal sistemą, nors iš pradžių padarėme kelias klaidas, leidome į stiprias rankas, davėme tritaškį Hardingui išmesti... Jie yra geri žaidėjai, pradžioje sumetė. Ignas žaidžia gerą sezoną, turėjo gerą vasarą, pasitiki ir komanda tiki juo. Sunku jų gynėjus stabdyti, Walkeris vienas gali nuspręsti rungtynes. Buvo akcentas juos varginti, lipti ant jų, gal pavargo. Galime ieškoti daugiau priežasčių.
– Mosesas Wrightas paliko aikštę su skaudančiu riešu. Ar kas nors aišku dėl to?
– Ne, bet jis ir anksčiau šiek tiek juo skundėsi, buvo ant jo nukritęs. Bet yra karys, žaidžia visą laiką. Gydytojai padarys tyrimus, gal bus aiškiau.
– Kokios emocijos buvo žaisti prieš komandą, kurioje žaidžia sūnus?
– Nebuvo kažkokių labai didelių. Tas emocijas visi akcentavo, kai tik pasirašiau su „Žalgiriu“. Nuo vasaros buvo klausimų milijonas, tai susigyvenau. Kiekvienas dirbam savo darbą, norime savo komandai geriau. Po visko galime šnekėti, susitiksime, pasijuoksime ir tiek.
– Šį vakarą bus aptarimas rungtynių su Gyčiu?
– Ne, gal tik susiskambinsime. Palauksime, iškentėsime. (šypsosi)
– Gytis pasidžiaugė jūsų anglų kalbos tobulėjimu, sakė, kad papildomai mokotės. Pats Gytis žaidžia jau ketvirtą sezoną „Ryte“, kaip jūs vertinate jo tobulėjimą?
– Tikrai žinau, kad jis puikiai jaučiasi tame mieste, komandoje, atrado savo vietą. Jis laimingas ir džiaugiuosi dėl jo.
– Šią savaitę ir šalies prezidentas įsijungė į diskusiją apie krepšinio batalijas. Ar jūs, kaip treneris, turite savo nuomonę krepšinio geopolitika?
– Kažkiek turiu. Žaidžiau Eurolygoje prieš 25 metus, buvo stipriausias turnyras Europoje. Dabar treniruoju komandą, irgi stipriausias turnyras. Norisi, kad ta Eurolyga išliktų stipriausia. Džiaugiamės, kad prezidentas panašios nuomonės, bet kaip viršūnės nuspręs, aš neturiu įtakos.
