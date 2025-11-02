Žibėnas po pralaimėjimo prieš „Žalgirį“ išskyrė būtinybę reaguoti ir kovą iki galo

Geriau rungtynes pradėję vilniečiai pirmojoje mačo dalyje iššvaistė dviženklį pranašumą, o vėliau jau patys turėjo deginti panašų deficitą. Galiausiai pralaimėjimas pripažintas 75:79.
Po rungtynių „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas įžvelgė pozityvių aspektų, bet turėjo ir daug priekaištų savo auklėtiniams dėl prastos reakcijos į varžovų spurtus.
„Keletą gerų metimų prametėme ir tai konvertavosi į varžovų lengvesnius taškus ir trečiojo kėlinio pradžia, kai neturėjome geros dienos metant iš toli. Keturis ar penkis metimus iš eilės buvome prametę ir pasidarė tas skirtumas. Iš kitos pusės – nesulūžome ir likome žaidime, grįžome į save kažkiek bei kovėmės iki galo. Manau, kad mūsų gerbėjai visada nusipelnė tos kovos iki galo. Norisi, kad būtume ta komanda, kuri net ir pralaimėjusi kristų ne 30 taškų, bus kova iki pat galo, šiandien tai padarėme.
Bet neturime jokių pasiteisinimų, kai duodame varžovams puolime atsikovoti 21 kamuolį, 23 antrojo šanso taškai. Tragiška pražangų selekcija. Turėjome planą padaryti tam tikrą skaičių pražangų, nes mes esame paskutinėje vietoje LKL, bet užbaigėme su tuo pačiu skaičiumi. Aštuoniolika pražangų, ta devyniolikta buvo techninė, ji nesiskaičiuoja. Iš tų aštuoniolikos – aštuonios ar devynios buvo tragiškai prastos. Žinau, kad žaidėjai po rungtynių turi kažkokią frustraciją, bet turime tai konvertuoti į teisingą reakciją ir atsinešti į trečiadienio rungtynes“, – teigė strategas.
– Antrajame kėlinyje turėjote dviženklę persvarą, bet jos neišlaikėte. Kas nepavyko toje lūžio atkarpojo tarp antrojo ir trečiojo kėlinio vidurio?
– Aš ką tik pasakiau. Žinau, kad klausimus paruošiate prieš konferenciją, bet ką tik pasakiau. Buvo dvi prastos atkarpos. Žaidėme ne prieš bet ką, žaidėme prieš Eurolygos lyderius, kurie tris pastaruosius mačus laimėjo 24,3 taško skirtumu. Aišku, tų atkarpų bus ir kartais jos bus ne gražios, bet čia ne apie tai. Reagavimas šiandien buvo prastas. Pirštais nebadysiu, bet reagavimas buvo prastas, kai komandai buvo sunkiau ir tai yra netoleruotina.
– Kuriose vietose pasijautė, kad „Žalgiris“ yra šiuo metu viena geriausių Europos komandų?
– Tai, kad jie neturi jokios silpnesnės grandies. Neturi to... Nežinau. Mes šiandien žaidžiame su keturiais gynėjais, juos kaitaliojame, tos energijos reikia persivarant kamuolį, ginantis ir stabdant jų vedančius gynėjus. Jie rotuoja su šešiais ar septyniais gynėjais, čia ir yra skirtumas. Kiekvienoje pozicijoje turi aukščiausios klasės nuo suolo kylančių žaidėjų. Jei ko trūksta, tai metančio „penkto“, kas žaistų akcentuotą „pikenrolą“, bet ir Wrightas įmetė tą tritaškį. Čia neturėsime priekaištų, kad Wrightas ar Tubelis įmetė tritaškių. Čia buvo rungtynių planas. Turiu pagirti komandą, kad gerai vykdė rungtynių planą. Visur, buvo penki ar šeši pagrindiniai aspektai, kaip stabdyti „Žalgirį“. Tas pasiruošimas, aišku, turėjome laiko, nėra, ką slėpti, veikė, bet šiandien mus žudė kamuoliai, antri šansai ir pražangų selekcija.
– Ignas Sargiūnas šį sezoną pridėjo užsikūręs po rinktinės. Kur jis patobulėjo labiausiai?
– Atsiprašau, bet tas pats klausimas septintą kartą šį sezoną. Po vasaros buvo šnekėta, koks jis atėjo. Atsiprašau, bet supraskite ir mus, nenorime tokių klausimų.
– Kaip sekėsi Jerrickui Hardingui ir Jordanui Walkeriui žaisti kartu puolime bei gynyboje?
– Geras klausimas. Balanso mums trūksta. Turėkime omenyje, kad mums tai buvo pirmos stipresnės rungtynės, kuriose jie taip kartu žaidė. Nesitikėkime kažkokių stebuklų, tos pirmos rungtynės įvyko išvykoje prieš „Žalgirį“. Neveiks viskas idealiai prieš gerai treniruojamą ir vieną geriausių gynybų Europoje demonstruojančių ekipų. Tai neveiks, bet svarbu, kaip reaguojame į prastesnę atkarpą ir tai užknisa. Tie žaidėjai, kurie kažkur pyksta, turi ir į veidrodį pasižiūrėti. Mes tą balansą rasime, mums reikia laiko. Su tuo pasiruošimu, kurį turėjome, dabar didžiausias poreikis yra ne kažkokia taktika, o laikas. Susižaisti kartu, rasti tą balansą ir išnaudoti kiekvieną žaidėja. Turime daug gerų žaidėjų, ne tik tuos, kurie šiandien sužaidė, bet ir tuos, kuriems nepavyko. Jie bus išnaudoti, vienose rungtynėse vienas, kitose – kitas. Mes, ,kaip treneriai, turime juos surasti. Labiausiai užknisa susijautrinimas dėl puolimo. Tuose momentuose, kai yra laužiamos rungtynės, turime reaguoti geriau, solidžiau ir brandžiau.
– Pirmas ratas artėja prie pabaigos. Ką norėtume koreguoti ir kuo lyderiaujate lygoje?
– Labai platus klausimas. Viskas, kas dabar yra galvoje – Heidelbergo rungtynės trečiadienį. Žinome, kur klydome pirmame mače ir dabar turime laisvą dieną, antradienį turime vienintelę treniruotę ir trečiadienį – rungtynes. Mūsų užduotis yra teisingai paruošti komandą, su geru planu. Mūsų žaidėjai įrodė, kad gali sekti ir vykdyti rungtynių planą. Kai turėsime dar vieną tokią savaitę, kaip šią, kai neturime europinio turnyro, tada mes matome, kur galime pridėti ir kur norime pridėti. Visų pirma, visiems matosi tas puolimas, kur galime būti žymiai įvairesni. Tam reikia laiko. Mes stebuklingos lazdelės neturime, mums reikia laiko.
– Prieš vieną geriausių Europos komandų buvote per keturis taškus nuo pratęsimo. Gal buvo ir pozityvo?
– Tai tas planas ir tai, kad komanda nesugriuvo, liko kartu. Tas mūsų gerbėjas, kuris palaiko, važiuoja aštuoniais ar devyniais autobusais... Neturime teisės nuleisti galvą, kažkur pirštais durti į komandos draugą dėl nepaduoto perdavimo. Atstovaujant šias spalvas neturime tokios teisės tai daryti. Dėl to didžiuojuosi žaidėjais.
– Į akis krenta tik šešios klaidos, čia irgi yra pozityvas?
– Aš manau, kad mes kažkur tobulėjame, žaidimo organizavime, turint omenyje, kaip atrodėme penkiomis rungtynėmis anksčiau Vokietijoje. Nežinau, ar kažkas su tuo nesutiktų. Organizuojame geriau, aišku, norisi dar geriau. Tos šešios klaidos... Kartais būna keturiolika klaidų, bet keturios iš jų – pražangos puolime ar nesupratimo klaidos. Neišprovokuotų klaidų mažėja, tai yra natūralu, bet nereiškia, kad kitose rungtynėse jų nebus. Mes turime toliau branginti kamuolį, rasti tuos pranašumus ir juos naudoti.
– Tai yra geriausiai sulipdytas „Žalgiris“, su kuriuo jums teko susidurti per šiuos penkerius metus?
– Anksti spręsti. Eurolygos komandos, žaisdamos po tris kartus per savaitę, kartais neturi to laiko skautingui, dėl to „Žalgiris“ ten gali atrodyti dar geriau. Imant poziciją pagal poziciją, solidžiai atrodo, bet čia ne aš turėčiau spręsti, nematau nei jų treniruočių, nei esu kažkuo vasarą susijęs. Ne man klausimas, bet iš šono žiūrint... Aš visada sakau, kad komanda yra stipri, kai vienam žaidėjui iškritus tai nesijaučia. Manau, kad „Žalgiris“ toks yra.
– Paminėjote žaidėjų frustraciją, turite omenyje, kad jie pykstasi tarpusavyje?
– Čia yra rūbinės dalykai ir tai vyks „Vilnius Active“ arenoje. Tikrai ne viešai. Didžiuojuosi žaidėjais, kad jie kovėsi iki galo, bet neturime pasiaiškinimų ir pasiteisinimų dėl kai kurių žaidimo aspektų, kuriuos paminėjau prieš tai. Tikrai pirštais nebadysime viešai.
– Jerrickas Hardingas rungtynes pradėjo nuo suolo, 21 minutė. Dar reikia jį pasaugoti po to sukrėtimo?
– Tikrai ne rungtynių plano dalis, labiau kūno kalbos, nuovargio, ištvermės ir panašiai. Idealiai jis nėra 21 minutės žaidėjas, 28 ar panašiai. Su tuo, ko treneriai reikalauja gynyboje, šiais laikas galima tiek žaisti. Abejoju, kad galima išžaisti daugiau, bet tai yra 26–28 minučių žaidėjas, pagal mus. Jam dar reikia padirbėti su ištverme, bet jis juda link to.
– Kalbos apie Eurolygos klubų dėmesį Artūrui Gudaičiui veikia komandą?
– Manau, kad „nuliškai“. Visiškai ne. Gudaitis apie tai vakar kažkuriame interviu pasisakė. Nemanau, kad turiu tai komentuoti. Džiaugiamės, kad jis yra su mumis. Kol kas kitokių indikacijų nebuvo. Natūralu, kad kalbos bus, bet Artūras pats pirmas ateitų ir pasakytų.
– Gal anksti apie tai kalbėti, bet praėjusį sezoną davėte leidimą vienam iš auklėtinių pereiti į Stambulo „Anadolu Efes“. Požiūris šioje situacijoje būtų toks pat?
– Nežinau. Čia kiekvieną reikia žiūrėti... Netikėtai paklausėte. Nežinau atsakymo. Artūras yra patyręs žaidėjas ir pats sprendžia tokius dalykus. Kiek žinau, dabar jo sprendimas yra būti su „Rytu“, jis yra patenkintas ir laimingas. Mes judame toliau. Vienintelės indikacijos yra medijoje, kur jų bus visą laiką. Aikštelėje nulį kartų apie tai šnekėjome ir tai visiškai neįtakoja nei mūsų treniruočių, nei rungtynių, nei rūbinės.
