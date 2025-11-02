„Blue Jays“ sirgaliai supyko ant Kinerio-Falefos po dramatiškai pralaimėto MLB superfinalo: pasipylė grasinimai

„Dodgers“ superfinalo serijoje 2-3 buvo atsilikę nuo Toronto „Blue Jays“, bet Kanadoje sugebėjo iškovoti 2 pergales paeiliui (4-3). Septintosiose rungtynėse prireikė ir 2 pratęsimo kėlinukų, kol „Dodgers“ galiausiai laimėjo rezultatu 5:4.
„Blue Jays“ pirmavo didžiąją septintųjų rungtynių dalį, bet 9-ajame kėlinuke išbarstė visą pranašumą (4:4). Tiesa, nedaug trūko, kad pratęsimo nebūtų prireikę. Po varžovų pelnyto taško 9-ajame kėlinuke eilė žaisti puolime atėjo „Blue Jays“. Šeimininkai užėmė visas 3 bazes, o „Dodgers“ tuo metu buvo eliminavę tik vieną varžovų smūgiuotoją. Tada eilė smūgiuoti atėjo Daultonui Varsho. Po jo smūgio Isiah Kineris-Falefa stengėsi iš trečios bazės atbėgti į „namų“ bazę ir pelnyti pergalingą superfinalo serijos tašką. Visgi, jam pritrūko vos kelių akimirkų pasiekti bazę prieš tai, kai varžovų gaudytojas jį eliminavo iš žaidimo. Po to epizodo smūgiuoti atėjo Ernie Clementas, kurio aukštai į orą pamuštą kamuoliuką sugavo Andy Pagesas ir teko žaisti pratęsimą, kuriame „Dodgers“ įrodė pranašumą.
Po rungtynių „Blue Jays“ fanų kritikos strėlės smigo į I. Kinerį-Falefą. Jiems užkliuvo tai, kad beisbolininkas prieš komandos draugo smūgį buvo atsistojęs prie pat trečiosios bazės. Įprastai žaidėjai tokiais atvejais rizikuoja kiek labiau, nueina toliau nuo bazės, kad reikėtų bėgti trumpesnį atstumą. Jei I. Kineris-Falefa būtų taip pasielgęs, akivaizdu, kad būtų spėjęs pelnyti tašką, nes jam trūko vos kelių akimirkų. Fanai kritikavo ir beisbolininko sprendimą slysti link bazės koja į priekį. Vieni sirgaliai tikino, kad žaidėjui reikėjo tiesiog bėgti, o kiti aiškino, kad geriau būtų buvę pašokti ir slysti ranka į priekį.
Miguel Rojas saved the game again!— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 2, 2025
📺: #WorldSeries Game 7 on FOX pic.twitter.com/AxKkhOQQnm
I. Kineris-Falefa po rungtynių aiškino, kad vykdė trenerių nurodymą, kurie nenorėjo, kad komandos žaidėjai stipriai rizikuotų ir kad viename epizode nebūtų eliminuoti du smūgiuotojai. Panašu, kad fanų tai neįtikino, nes internete pasipylė grasinimai I. Kineriui-Falefai. Pats žaidėjas išsitraukė telefoną ir parodė komentarus, kur jam grasinama „sulaužyti kojas“.
After Game 7, Isiah Kiner-Falefa had people blaming him for the Blue Jays’ loss & threatening to break his legs. He wanted to share his thoughts on why he didn’t have a bigger lead at third base before attempting to score. pic.twitter.com/RW3tZ7nfTz— Ben Nicholson-Smith (@bnicholsonsmith) November 2, 2025
30-metis I. Kineris-Falefa šį sezoną pradėjo Pitsburgo „Pirates“, o prie „Blue Jays“ prisijungė prieš porą mėnesių.
