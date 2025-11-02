 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Blue Jays“ sirgaliai supyko ant Kinerio-Falefos po dramatiškai pralaimėto MLB superfinalo: pasipylė grasinimai

2025-11-02 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 19:03

Praėjusią naktį Toronte (Kanada) baigėsi įspūdingas 2025 m. MLB sezonas, kurį vainikavo Los Andželo „Dodgers“ triumfas.

Rungtynių akimirkos | „Stop“ kadras

Praėjusią naktį Toronte (Kanada) baigėsi įspūdingas 2025 m. MLB sezonas, kurį vainikavo Los Andželo „Dodgers“ triumfas.

REKLAMA
0

„Dodgers“ superfinalo serijoje 2-3 buvo atsilikę nuo Toronto „Blue Jays“, bet Kanadoje sugebėjo iškovoti 2 pergales paeiliui (4-3). Septintosiose rungtynėse prireikė ir 2 pratęsimo kėlinukų, kol „Dodgers“ galiausiai laimėjo rezultatu 5:4.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Blue Jays“ pirmavo didžiąją septintųjų rungtynių dalį, bet 9-ajame kėlinuke išbarstė visą pranašumą (4:4). Tiesa, nedaug trūko, kad pratęsimo nebūtų prireikę. Po varžovų pelnyto taško 9-ajame kėlinuke eilė žaisti puolime atėjo „Blue Jays“. Šeimininkai užėmė visas 3 bazes, o „Dodgers“ tuo metu buvo eliminavę tik vieną varžovų smūgiuotoją. Tada eilė smūgiuoti atėjo Daultonui Varsho. Po jo smūgio Isiah Kineris-Falefa stengėsi iš trečios bazės atbėgti į „namų“ bazę ir pelnyti pergalingą superfinalo serijos tašką. Visgi, jam pritrūko vos kelių akimirkų pasiekti bazę prieš tai, kai varžovų gaudytojas jį eliminavo iš žaidimo. Po to epizodo smūgiuoti atėjo Ernie Clementas, kurio aukštai į orą pamuštą kamuoliuką sugavo Andy Pagesas ir teko žaisti pratęsimą, kuriame „Dodgers“ įrodė pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

Po rungtynių „Blue Jays“ fanų kritikos strėlės smigo į I. Kinerį-Falefą. Jiems užkliuvo tai, kad beisbolininkas prieš komandos draugo smūgį buvo atsistojęs prie pat trečiosios bazės. Įprastai žaidėjai tokiais atvejais rizikuoja kiek labiau, nueina toliau nuo bazės, kad reikėtų bėgti trumpesnį atstumą. Jei I. Kineris-Falefa būtų taip pasielgęs, akivaizdu, kad būtų spėjęs pelnyti tašką, nes jam trūko vos kelių akimirkų. Fanai kritikavo ir beisbolininko sprendimą slysti link bazės koja į priekį. Vieni sirgaliai tikino, kad žaidėjui reikėjo tiesiog bėgti, o kiti aiškino, kad geriau būtų buvę pašokti ir slysti ranka į priekį.

REKLAMA

I. Kineris-Falefa po rungtynių aiškino, kad vykdė trenerių nurodymą, kurie nenorėjo, kad komandos žaidėjai stipriai rizikuotų ir kad viename epizode nebūtų eliminuoti du smūgiuotojai. Panašu, kad fanų tai neįtikino, nes internete pasipylė grasinimai I. Kineriui-Falefai. Pats žaidėjas išsitraukė telefoną ir parodė komentarus, kur jam grasinama „sulaužyti kojas“.

REKLAMA
REKLAMA

30-metis I. Kineris-Falefa šį sezoną pradėjo Pitsburgo „Pirates“, o prie „Blue Jays“ prisijungė prieš porą mėnesių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų