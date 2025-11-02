 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinneris vėl taps pirmąja pasaulio rakete: finale Paryžiuje – italo triumfas

2025-11-02 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 18:30

Paryžiuje (Prancūzija) sekmadienį finišavo elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras. Vienetų varžybų finale italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 52 minutes 6:4, 7:6 (7:4) nugalėjo kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-10). Tai buvo trečia italo pergalė prieš kanadietį per penkias tarpusavio dvikovas.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) sekmadienį finišavo elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras. Vienetų varžybų finale italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 52 minutes 6:4, 7:6 (7:4) nugalėjo kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-10). Tai buvo trečia italo pergalė prieš kanadietį per penkias tarpusavio dvikovas.

REKLAMA
0

J. Sinneris jau pirmajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir vėliau ramiai išlaikė pranašumą. Per visą pirmąjį setą italas po savo padavimų pralaimėjo vos 3 taškus.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame sete J. Sinneris kūrėsi daugiau „break pointų“, bet F. Auger-Aliassime pavyko išsigelbėti net 5 kartus. Pratęsime J. Sinneris savo padavimų metu vėl buvo nesulaikomas, be to, italas pelnė ir vieną tašką po varžovo padavimo, kas tapo lemtingu pratęsimo lūžiu.

REKLAMA

F. Auger-Aliassime po pirmųjų savo padavimų laimėjo 81 proc. įžaistų kamuoliukų, bet J. Sinneris pasirodė dar įspūdingiau (91 proc.). Po antrųjų padavimų kanadiečiui sekėsi sunkiai ir jis pelnė tik 46 proc. galimų taškų (J. Sinneris – 65 proc.).

24-erių J. Sinneris laimėjo jau 23-ią ATP turo vienetų turnyrą per karjerą, pelnė 1000 reitingo taškų ir 946,61 tūkst. eurų. Italas pirmadienį vėl taps pirmąja pasaulio rakete ir aplenks ispaną Carlosą Alcarazą. Tiesa, po savaitės J. Sinneriui reikės ginti „ATP Finals“ titulą ir 1500 reitingo taškų, kai C. Alcarazui tame turnyre tereikės apginti 200 taškų, tad ispanas turės gerą šansą vėl tapti reitingo lyderiu.

REKLAMA
REKLAMA

F. Auger-Aliassime nesėkmė taip pat reiškia, kad dar nesibaigė kova dėl paskutinio bilieto į „ATP Finals“ turnyrą. Kanadietis dabar turi 160 taškų pranašumą prieš italą Lorenzo Musetti, o kitą savaitę abu tenisininkai dar žais turnyruose, kur maksimaliai galima pelnyti 250 taškų.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudarė beveik 6,129 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų