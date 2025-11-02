Sinneris vėl taps pirmąja pasaulio rakete: finale Paryžiuje – italo triumfas

Indoor King 👑— Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2025
The moment @janniksin won his 26th consecutive indoor hardcourt match and claimed his first #RolexParisMasters title! pic.twitter.com/p968tTmvBZ
J. Sinneris jau pirmajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir vėliau ramiai išlaikė pranašumą. Per visą pirmąjį setą italas po savo padavimų pralaimėjo vos 3 taškus.
Antrajame sete J. Sinneris kūrėsi daugiau „break pointų“, bet F. Auger-Aliassime pavyko išsigelbėti net 5 kartus. Pratęsime J. Sinneris savo padavimų metu vėl buvo nesulaikomas, be to, italas pelnė ir vieną tašką po varžovo padavimo, kas tapo lemtingu pratęsimo lūžiu.
F. Auger-Aliassime po pirmųjų savo padavimų laimėjo 81 proc. įžaistų kamuoliukų, bet J. Sinneris pasirodė dar įspūdingiau (91 proc.). Po antrųjų padavimų kanadiečiui sekėsi sunkiai ir jis pelnė tik 46 proc. galimų taškų (J. Sinneris – 65 proc.).
24-erių J. Sinneris laimėjo jau 23-ią ATP turo vienetų turnyrą per karjerą, pelnė 1000 reitingo taškų ir 946,61 tūkst. eurų. Italas pirmadienį vėl taps pirmąja pasaulio rakete ir aplenks ispaną Carlosą Alcarazą. Tiesa, po savaitės J. Sinneriui reikės ginti „ATP Finals“ titulą ir 1500 reitingo taškų, kai C. Alcarazui tame turnyre tereikės apginti 200 taškų, tad ispanas turės gerą šansą vėl tapti reitingo lyderiu.
F. Auger-Aliassime nesėkmė taip pat reiškia, kad dar nesibaigė kova dėl paskutinio bilieto į „ATP Finals“ turnyrą. Kanadietis dabar turi 160 taškų pranašumą prieš italą Lorenzo Musetti, o kitą savaitę abu tenisininkai dar žais turnyruose, kur maksimaliai galima pelnyti 250 taškų.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudarė beveik 6,129 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!