 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai – pasaulio „IDO Hip Hop“ ir „Popping“ vicečempionai bei finalininkai

2025-11-02 18:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 18:40

2025 m. spalio 25–28 d. Slovėnijos sostinėje Liublianoje vyko Tarptautinės šokių organizacijos (IDO) Pasaulio gatvės šokių čempionatas, sutraukęs daugiau nei 5000 šokėjų iš 36 pasaulio šalių.

Lietuvos šokėjai – pasaulio „IDO Hip Hop“ ir „Popping“ vicečempionai bei finalininkai | Organizatorių nuotr.

2025 m. spalio 25–28 d. Slovėnijos sostinėje Liublianoje vyko Tarptautinės šokių organizacijos (IDO) Pasaulio gatvės šokių čempionatas, sutraukęs daugiau nei 5000 šokėjų iš 36 pasaulio šalių.

REKLAMA
0

Lietuvai atstovavo net 190 šokių delegacijos narių – talentingi šokėjai iš įvairių šalies miestų bei šokių studijų: „Be Good“ (Vilnius), „Home“ (Kaunas), „Motus Imperium“ (Klaipėda), „Sfinx“ (Klaipėda), „Red studija“ (Kaunas), „Flash Dance“ (Kaunas) ir „Up“ (Kaunas). Delegacijai vadovavo Lietuvos šokių asociacijos „Dance Team LT“ steigėjas Mantas Svirskys, kuris rūpinosi šokėjų gerove, koordinavo rinktinės veiklą ir buvo tikras komandos ramstis viso čempionato metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai – tarp stipriausių pasaulio šokėjų

Jauniausiųjų kategorijoje (7–12 m.) tarp 58 dalyvių puikiai pasirodė Pijus Stonkus („Motus Imperium“ – Klaipėda), kuris finale užbūrė tiek teisėjus, tiek žiūrovus savo išskirtiniu muzikalumu ir technika. Pijus pelnė 2025 m. IDO „Hip Hop“ pasaulio vicečempiono titulą – tai ne tik asmeninis, bet ir visos Lietuvos šokėjų bendruomenės laimėjimas.

REKLAMA
REKLAMA

Jaunimo kategorijoje (Junior 2, 15–16 m.) tarp net 192 šokėjų iš viso pasaulio puikiai pasirodė „Sfinx“ (Klaipėda) studijos atstovė Gaudrė Jutkonytė, kuri sužavėjo publiką stipria energija ir originalumu – ji užėmė garbingą 5 vietą.

REKLAMA

„Popping“ stiliaus porinių šokių rungtyse taip pat suspindo lietuvių talentas:

• Rėjus Karvelis ir Paulius Kavaliauskas („Red studija“ – Kaunas) – 5 vieta Junior 1 (13–14 m.) kategorijoje.

• Paulina Žilinskaitė („Home“ Kaunas) ir Andrius Vrubliauskas („Red studija“ – Kaunas) – 4 vieta suaugusiųjų kategorijoje, pelnę publikos simpatijas ir uždarę čempionatą įspūdingu pasirodymu.

REKLAMA
REKLAMA

Pasididžiavimas, įkvėpimas ir vienybės dvasia. Apdovanojimų metu Lietuvos šokėjų delegacijos atstovas Mantas Svirskys džiaugėsi komandos pasiekimais ir pabrėžė, kad kiekvienas šokėjas neša Lietuvos vardą su garbe, meile ir nuoširdumu.

Pirmoji lietuvių teisėja, įgijusi IDO šokių teisėjos licenciją, pakviesta teisėjauti pasaulio šokių čempionate

Prieš trejus su puse metų įkurta Lietuvos šokių asociacija „Dance Team LT“ yra oficiali IDO (angl. International Dance Organization) atstovė Lietuvoje. Ši prestižinė organizacija turi padalinius daugelyje pasaulio šalių – Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Dalyvauti jos organizuojamuose čempionatuose daugeliui šokėjų yra nepasiekiama svajonė. Šių metų birželio mėnesį asociacijos prezidentė Rugilė Dailidaitė išlaikė oficialų IDO teisėjo egzaminą ir gavo licenciją, tapdama pirmąja Lietuvoje tokio aukšto lygmens teisėja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šie metai pasaulio čempionate buvo ypatingi ir dėl to, kad Rugilė Dailidaitė buvo pakviesta teisėjauti IDO pasaulio čempionate – tai reikšmingas pripažinimas visai Lietuvos šokių bendruomenei.

Šokis – tai jėga, kuri vienija, tai daugiau nei menas ar sportas. Tai kalba, kuri suprantama be žodžių, jungia skirtingus miestus, žmones ir kartas. Kiekvienas šokėjo žingsnis pasakoja istoriją apie atkaklumą, aistrą ir vienybę, o scena tampa vieta, kur gimsta pasitikėjimas savimi ir bendruomenės dvasia.

REKLAMA

Lietuvos šokėjai įkvepia ne tik savo pasiekimais, bet ir tuo, kaip jie dalijasi energija, palaiko vieni kitus ir kartu kuria stiprų, kūrybingą šalies veidą pasaulio šokių žemėlapyje.

Lietuvos šokių kelias tęsiasi. „Dance Team LT“ kasmet organizuoja nacionalines reitingų varžybas, o tik susumavus jų rezultatus šokėjai įgyja teisę atstovauti Lietuvą Europos ir pasaulio čempionatuose. Tai sistema, kuri augina ne tik čempionus, bet ir stiprias asmenybes – atkaklias, kūrybingas ir pasitikinčias savimi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų