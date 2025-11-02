Lietuvos šokėjai – pasaulio „IDO Hip Hop“ ir „Popping“ vicečempionai bei finalininkai

Lietuvai atstovavo net 190 šokių delegacijos narių – talentingi šokėjai iš įvairių šalies miestų bei šokių studijų: „Be Good“ (Vilnius), „Home“ (Kaunas), „Motus Imperium“ (Klaipėda), „Sfinx“ (Klaipėda), „Red studija“ (Kaunas), „Flash Dance“ (Kaunas) ir „Up“ (Kaunas). Delegacijai vadovavo Lietuvos šokių asociacijos „Dance Team LT“ steigėjas Mantas Svirskys, kuris rūpinosi šokėjų gerove, koordinavo rinktinės veiklą ir buvo tikras komandos ramstis viso čempionato metu.
Lietuviai – tarp stipriausių pasaulio šokėjų
Jauniausiųjų kategorijoje (7–12 m.) tarp 58 dalyvių puikiai pasirodė Pijus Stonkus („Motus Imperium“ – Klaipėda), kuris finale užbūrė tiek teisėjus, tiek žiūrovus savo išskirtiniu muzikalumu ir technika. Pijus pelnė 2025 m. IDO „Hip Hop“ pasaulio vicečempiono titulą – tai ne tik asmeninis, bet ir visos Lietuvos šokėjų bendruomenės laimėjimas.
Jaunimo kategorijoje (Junior 2, 15–16 m.) tarp net 192 šokėjų iš viso pasaulio puikiai pasirodė „Sfinx“ (Klaipėda) studijos atstovė Gaudrė Jutkonytė, kuri sužavėjo publiką stipria energija ir originalumu – ji užėmė garbingą 5 vietą.
„Popping“ stiliaus porinių šokių rungtyse taip pat suspindo lietuvių talentas:
• Rėjus Karvelis ir Paulius Kavaliauskas („Red studija“ – Kaunas) – 5 vieta Junior 1 (13–14 m.) kategorijoje.
• Paulina Žilinskaitė („Home“ Kaunas) ir Andrius Vrubliauskas („Red studija“ – Kaunas) – 4 vieta suaugusiųjų kategorijoje, pelnę publikos simpatijas ir uždarę čempionatą įspūdingu pasirodymu.
Pasididžiavimas, įkvėpimas ir vienybės dvasia. Apdovanojimų metu Lietuvos šokėjų delegacijos atstovas Mantas Svirskys džiaugėsi komandos pasiekimais ir pabrėžė, kad kiekvienas šokėjas neša Lietuvos vardą su garbe, meile ir nuoširdumu.
Pirmoji lietuvių teisėja, įgijusi IDO šokių teisėjos licenciją, pakviesta teisėjauti pasaulio šokių čempionate
Prieš trejus su puse metų įkurta Lietuvos šokių asociacija „Dance Team LT“ yra oficiali IDO (angl. International Dance Organization) atstovė Lietuvoje. Ši prestižinė organizacija turi padalinius daugelyje pasaulio šalių – Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Dalyvauti jos organizuojamuose čempionatuose daugeliui šokėjų yra nepasiekiama svajonė. Šių metų birželio mėnesį asociacijos prezidentė Rugilė Dailidaitė išlaikė oficialų IDO teisėjo egzaminą ir gavo licenciją, tapdama pirmąja Lietuvoje tokio aukšto lygmens teisėja.
Šie metai pasaulio čempionate buvo ypatingi ir dėl to, kad Rugilė Dailidaitė buvo pakviesta teisėjauti IDO pasaulio čempionate – tai reikšmingas pripažinimas visai Lietuvos šokių bendruomenei.
Šokis – tai jėga, kuri vienija, tai daugiau nei menas ar sportas. Tai kalba, kuri suprantama be žodžių, jungia skirtingus miestus, žmones ir kartas. Kiekvienas šokėjo žingsnis pasakoja istoriją apie atkaklumą, aistrą ir vienybę, o scena tampa vieta, kur gimsta pasitikėjimas savimi ir bendruomenės dvasia.
Lietuvos šokėjai įkvepia ne tik savo pasiekimais, bet ir tuo, kaip jie dalijasi energija, palaiko vieni kitus ir kartu kuria stiprų, kūrybingą šalies veidą pasaulio šokių žemėlapyje.
Lietuvos šokių kelias tęsiasi. „Dance Team LT“ kasmet organizuoja nacionalines reitingų varžybas, o tik susumavus jų rezultatus šokėjai įgyja teisę atstovauti Lietuvą Europos ir pasaulio čempionatuose. Tai sistema, kuri augina ne tik čempionus, bet ir stiprias asmenybes – atkaklias, kūrybingas ir pasitikinčias savimi.
