Prestižinėse dailiojo čiuožimo varžybose – brangiai kainavusi kanadiečių klaida

Lietuvos duetas ritminėje programoje pelnė 80,89 balo ir užėmė 2-ą vietą. Iki sezono rekordo S. Ambrulevičiui ir A. Reed trūko vos 0,09 balo, o iki karjeros rekordo – 0,3 balo. S. Ambrulevičius ir A. Reed ritminėje programoje susikrovė daugiau nei 4 balų persvarą prieš trečioje vietoje esančią JAV porą – Christiną Carreirą ir Anthony Ponomarenko (76,83). JAV duetas šių metų pasaulio čempionate buvo 5-as.
Porų išsidėstymas galėjo būti ir kitoks, jei ne grubi kanadiečių – Marjorie Lajoios ir Zachary Laghos – klaida. Z. Lagha paskutiniame programos elemente nesugavo partnerės kojos, todėl tas elementas liko neišpildytas. Kanadiečiai tenkinosi 75,95 balo įvertinimu. Jei ne minėta klaida, jie tikrai būtų užėmę aukštesnę nei 4-ą poziciją.
Klaida (nuo 3:08 min.):
„Viskas buvo labai gerai, bet padarėme vieną klaidelę. Apmaudu, kad programa taip pasibaigė, nes iki tol gerai tvarkėmės su įtampa. Deja, nepagavau partnerės pėdos. Praradome dėl to 6-7 taškus“, – „Golden Skate“ sakė Z. Lagha.
Tuo tarpu S. Ambrulevičius su A. Reed savo startu buvo labai patenkinti.
„Esu labai laiminga dėl tokio mūsų pasirodymo. Puikiai praleidome laiką ant leido, o nuo antrosios programos dalies pajautėme, kad užsivedė ir sirgaliai“, – sakė A. Reed.
S. Ambrulevičius dar kartą pabrėžė, kad šiame sezone kaip niekad anksti reikėjo įgyti gerą sportinę formą, nes teko startuoti olimpinėje atrankoje.
Varžybų prizininkai paaiškės sekmadienį po laisvosios programos.
S. Ambrulevičius ir A. Reed šiame sezone jau iškovojo „Grand Prix“ varžybų Prancūzijoje bronzą ir tęsia kovą dėl patekimo į finalinį etapą.
