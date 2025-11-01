Danielius Korabelnikas pagerino asmeninį rekordą ir užėmė 4-ą vietą Slovakijoje

Lietuvis vyrų kategorijoje surinko 141,79 balo. Trumpojoje programoje D. Korabelnikas buvo 4-as (45,52), o laisvojoje – 3-ias (96,27). Pagal ISU duomenų bazę, D. Korabelnikas laisvojoje programoje pagerino karjeros rekordą, kuris iki tol siekė 95,80 balo.
Po dramatiškos kovos nugalėtoju tapo prancūzas Ianas Vauclinas (177,45), aplenkęs ukrainietį Vadymą Novikovą (177,03). Įdomu tai, kad laisvojoje programoje abiejų sportininkų įvertinimas buvo identiškas – po 118,55 balo.
Trečią vietą užėmė slovakas Jozefas Čurma (150,41).
