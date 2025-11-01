 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Danielius Korabelnikas pagerino asmeninį rekordą ir užėmė 4-ą vietą Slovakijoje

2025-11-01 19:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 19:01

Slovakijoje 17-ą kartą surengtose „Tirnavia Ice Cup“ dailiojo čiuožimo varžybose 4-ą vietą užėmė Danielius Korabelnikas.

Danielius Korabelnikas | „Stop“ kadras

Slovakijoje 17-ą kartą surengtose „Tirnavia Ice Cup“ dailiojo čiuožimo varžybose 4-ą vietą užėmė Danielius Korabelnikas.

REKLAMA
0

Lietuvis vyrų kategorijoje surinko 141,79 balo. Trumpojoje programoje D. Korabelnikas buvo 4-as (45,52), o laisvojoje – 3-ias (96,27). Pagal ISU duomenų bazę, D. Korabelnikas laisvojoje programoje pagerino karjeros rekordą, kuris iki tol siekė 95,80 balo.

Po dramatiškos kovos nugalėtoju tapo prancūzas Ianas Vauclinas (177,45), aplenkęs ukrainietį Vadymą Novikovą (177,03). Įdomu tai, kad laisvojoje programoje abiejų sportininkų įvertinimas buvo identiškas – po 118,55 balo.

Trečią vietą užėmė slovakas Jozefas Čurma (150,41).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų