„Olympiacos“ krepšininkai užtikrintai įveikė „Iraklis“ ir pratęsė pergalingą žygį Graikijos lygoje

Nugalėtojams Aleksandras Vezenkovas pelnė 27 taškus (10/12 dvit.), Donta Hallas surinko 23 (10/10 dvit.), Evanas Fournier – 14 (3/7 trit.).
Salonikų klubui Justinas Wrightas-Foremanas (5/8 trit.) ir Zaccheusas Darko-Kelly (6/10 trit.) įmetė po 20 taškų.
Eurolygoje OLY kitą savaitę namie susitiks su Belgrado „Partizan“ komanda.
