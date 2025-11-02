 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Olympiacos“ krepšininkai užtikrintai įveikė „Iraklis“ ir pratęsė pergalingą žygį Graikijos lygoje

2025-11-02 14:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 14:50

Graikijos čempionate pergalę iškovojo Pirėjo „Olympiacos“ (5/0) komanda, kuri namie 103:87 (22:23, 28:17, 26:27, 27:20) nugalėjo Salonikų „Iraklis“ (1/4) krepšininkus.

A.Vezenkovas buvo rezultatyviausias (Scanpix nuotr.)

0

Nugalėtojams Aleksandras Vezenkovas pelnė 27 taškus (10/12 dvit.), Donta Hallas surinko 23 (10/10 dvit.), Evanas Fournier – 14 (3/7 trit.).

Salonikų klubui Justinas Wrightas-Foremanas (5/8 trit.) ir Zaccheusas Darko-Kelly (6/10 trit.) įmetė po 20 taškų.

Eurolygoje OLY kitą savaitę namie susitiks su Belgrado „Partizan“ komanda.

