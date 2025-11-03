 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Tai, ką Marius Jovaiša išvydo oro uoste, nustebino: „Kas negerai su turkų avialinijomis?“

2025-11-03 20:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 20:31

Dokumentinių filmų kūrėjas ir albumo „Neregėta Lietuva“ autorius Marius Jovaiša buvo nustebintas netikėto vaizdo Stambulo oro uoste. Reklaminiame ekrane, pristatančiame avialinijų „Turkish Airlines“ skrydžius, buvo rodomas Vilniaus miesto vaizdas, kuris visiškai neatitiko tikrovės.

Marius Jovaiša ir „Turkish Airlines“ (nuotr. asm. archyvo ir BNS)

3

Esame situacija vyras pasidalijo socialiniame tinkle.

Vaizdas papiktino

M. Jovaiša liko nemaloniai nustebęs, kuomet Stambulo oro uoste pamatė netikėtą vaizdą reklaminiame stende.

„Kas negerai šitoje nuotraukoje? Kas negerai su turkų avialinijomis, kurios skraidina į virtualų Vilnių? Vietoje Trijų Kryžių – kažkoks minaretas, neegzistuojančios gatvės, pastatai… Kaip galima tiek nusiristi, kad su AI generuotum miestų vaizdus? Nebeišgali sumokėti fotografams? Reiks nusiųsti vieną kitą fotkę, paremti vargšes“, – feisbuke rašė M. Jovaiša.

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „Turkish Airlines“ atstovus dėl situacijos. Gavę atsakymą – papildysime publikaciją.

