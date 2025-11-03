Tai, ką Marius Jovaiša išvydo oro uoste, nustebino: „Kas negerai su turkų avialinijomis?“

Esame situacija vyras pasidalijo socialiniame tinkle.
Vaizdas papiktino
M. Jovaiša liko nemaloniai nustebęs, kuomet Stambulo oro uoste pamatė netikėtą vaizdą reklaminiame stende.
„Kas negerai šitoje nuotraukoje? Kas negerai su turkų avialinijomis, kurios skraidina į virtualų Vilnių? Vietoje Trijų Kryžių – kažkoks minaretas, neegzistuojančios gatvės, pastatai… Kaip galima tiek nusiristi, kad su AI generuotum miestų vaizdus? Nebeišgali sumokėti fotografams? Reiks nusiųsti vieną kitą fotkę, paremti vargšes“, – feisbuke rašė M. Jovaiša.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „Turkish Airlines“ atstovus dėl situacijos. Gavę atsakymą – papildysime publikaciją.
