  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Laikinai uždarytas Vokietijos Brėmeno oro uostas: pastebėtas dronas

2025-11-03 06:36 / šaltinis: BNS
2025-11-03 06:36

Vokietijos Brėmeno oro uoste sekmadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai po to, kai virš jo buvo pastebėtas neatpažintas dronas.

Nerimas Helsinkyje: virš prezidento rūmų pastebėtas dronas, nustatė, kas jį paleido (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos Brėmeno oro uoste sekmadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai po to, kai virš jo buvo pastebėtas neatpažintas dronas.

0

Policijos atstovas spaudai pranešė, kad dronas buvo pastebėtas apie 19 val. 30 min. vietos (20 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Jis pridūrė, kad oro eismas buvo sustabdytas beveik valandai, tačiau išsamesnės informacijos apie droną kol kas nepateikė.

Naujienų agentūrai AFP kol kas nepavyko susisiekti su Brėmeno oro uosto atstovais ir gauti daugiau informacijos apie šį incidentą.

Tai jau ne pirmas kartas pastarosiomis savaitėmis, kai Vokietijoje oro uostų veiklą sutrikdė neatpažinti dronai.

Penktadienį virš Berlyno Brandenburgo oro uosto buvo pastebėtas neatpažintas dronas. Tąkart skrydžiai buvo sustabdyti kelioms valandoms.

Spalio pradžioje dėl tos pačios priežasties taip pat buvo sustabdyti skrydžiai Miuncheno oro uoste.

Vokietijos lyderiai ne kartą yra išreiškę savo nerimą dėl augančios dronų grėsmės po to, kai bepiločiai buvo pastebėti virš kitų Europos miestų ir karinių bazių.

Europos lyderiai dėl šių paslaptingų dronų skrydžių kaltina Rusiją. Ji šiuos kaltinimus atmeta.

