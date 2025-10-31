Įsliūkino į apleistą, bet dar vis saugomą buvusią didžiausią karinę bazę pasaulyje: radiniai nustebino

Kokia svarbi karinė teritorija tai buvo žymi iki šiol važinėjantys ir saugantys policijos automobiliai. Vieną įvažiavusį svetimą automobilį policijos ekipažas išlydėjo prieš laidos dalyvių akis, tad jie savajį turėjo pasistatyti toliau ir įžengti vidun pėstute.
Forst Zinna karinėje bazėje dar Pirmojo pasaulinio karo metu buvo poligonas, mokymų centras, bandymų ir eksperimentų vieta bei netoli Lenkijos sienos pastatytas pirmasis lageris. Netrukus pastatytas antrasis bei trečiasis – Adolfo Hitlerio vardu pavadintas – lageriai.
Žinoma, kad viso gyvavimo metu, iki 1992 m. Forst Zinna teritorijoje buvo poligonai, oro uostas, mokomosios bazės, ligoninė, bei dideslis gyvenamasis miestelis. Dar čia buvo zoologijos sodas ir kino teatras.
Š. Jasiukevičius atkreipė dėmesį, kaip būdami miške galite žinoti, jog galbūt einate link karinės bazės. Pasak jo, ypač vaikštant Vokietijoje reikia pastebėti, ar pasikeitė miško danga, galbūt einate grįstu keliu.
„Jeigu kažkada miške eisite ir pamatysite tokį grįstą kelią, tai reiškia, kad karinė bazė buvo vokiška. Lietuvoje tokių kelių nėra, bet yra betotiniai keliai irgi į karines bazes“, – išdėstė laidos vedėjas.
Rusijos atgarsiai miško tankmėje
Prasibrovę pro mišką, kompanijai prieš akis išniro eilute sustatytos akmeninės plokštės su išraižytais sovietiniais vaizdiniais.
„Atomas ir kosmosas, darbo liaudis <...> o čia hidroelektrinės pramonė, darbo liaudis, ir čia Leninas ir šviesa“, – vardijo laidos vedėjas.
Matyti tuometinės rusų kultūros vaizdus šioje karinėje bazėje nėra keista, kadangi ši teritorija vis būdavo perimama tai vokiečių karių, tai rusų. Abi valstybės vadovavo šiam kompleksui po du kartus.
Dar daugiau rusų laikų atminimų ieškotojai rado bevaikščiodami po pastatus: kokliniai pečiai, dubenys su rusiškais užrašais bei palikti dokumentai. Ant vieno iš dokumentų netgi rado metus – 1980-ieji.
Kaip pastebėjo keli komandos nariai, abi pusės pasilikdavo dalį reikalingų paliktų daiktų. Štai 1934-ius menantys kokliniai pečiai buvo padaryti rusų karių, o kai teritoriją perėmė vokiečiai, kaip teigė Š. Jasiukevičius, jiems viskas čia tiko.
Apleista, bet nepamiršta zona
Vaikščiojant tarp išlikusių geltonų pastatų ir apaugusio miško, komanda vis rasdavo ryškių ženklų, kad vis dėlto tai buvo karinė bazė. Ant tankistų mokyklos nupieštas piešinys su dviems kareiviais ir tankais, tuščios didelės salės, aprūdujusios lygiagretės ir į žemę įspaustais ratais pažymėtas bėgimo takelis, sandėlys su stelažais.
Tarp gyvenamųjų pastatų ant žolės dabartiniai vietiniai gyventojai išmėtė įvairią buitinę techniką, kad jegu prireitų, galėtų pasiimti.
Ant sienos net kabėjo rusiškas priešcheminis priešradiacinis kostiumas. Apokaliptinis vaizdas nepaliko abejingų.
„Čia kaip Černobylio zonoje, kaip Pripetėje, takeliais takeliais, kiemais...“ – palygino laidos vedėjas.
Ką dar atras tyrinėtojai apleistoje karinėje teritorijoje? Kokius įdomius architektūrinius sprendimus naudojo čia statę inžinieriai?
