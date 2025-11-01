Dėl pastebėtų dronų beveik dviem valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Berlyno oro uoste

Pasak oro uosto atstovo spaudai, skrydžiai į ir iš Berlyno oro uosto buvo sustabdyti nuo 20 val. 8 min. iki 21 val. 58 min. vietos (nuo 21 val. 8 min. iki 22 val. 58 min. Lietuvos) laiku. Pranešama, kad uždarymo metu daugelis į Berlyną skridusių orlaivių buvo nukreipti į kitus Vokietijos oro uostus.
Jis pridūrė, kad Berlyno draudimas naktiniams skrydžiams buvo laikinai sušvelnintas, siekiant sumažinti poveikį oro uosto veiklai.
„Manome, kad pavojus kol kas yra išvengtas“, – nurodė atstovas spaudai.
Brandenburgo žemės policija patvirtino gavusi pranešimą apie pastebėtą droną ir pridūrė, kad į įvykio vietą buvo pasiųstas automobilis bei sraigtasparnis.
Atstovas spaudai teigė, kad į įvykio vietą pasiųsti pareigūnai pastebėjo droną, tačiau daugiau informacijos jis pateikti negalėjo.
Vokietijos lyderiai ne kartą yra išreiškę savo nerimą dėl augančios dronų grėsmės po to, kai bepiločiai buvo pastebėti virš kitų Europos miestų ir karinių bazių.
Europos lyderiai dėl šių paslaptingų dronų skrydžių kaltina Rusiją. Ji šiuos kaltinimus atmeta.
