Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos degalinėje įvyko galingas sprogimas: žmonės patyrė rimtus sužalojimus

2025-10-31 11:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 11:50

Vokietijos degalinėje spalio 31 d. nugriaudėjo galingas sprogimas. Per incidentą Kastrope-Raukselyje sužeisti 4 žmonės – du iš jų sunkiai, skelbia „Bild“.

Vokietijos degalinėje įvyko galingas sprogimas: žmonės patyrė rimtus sužalojimus (nuotr. Telegram)

Vokietijos degalinėje spalio 31 d. nugriaudėjo galingas sprogimas. Per incidentą Kastrope-Raukselyje sužeisti 4 žmonės – du iš jų sunkiai, skelbia „Bild“.

REKLAMA
1

Pasak ugniagesių tarnybos atstovo, sprogimas įvyko sunkvežimių remonto dirbtuvėse. Manoma, kad remonto darbų metu užsidegė ir sprogo autocisterna.

Dviem sunkiai sužeistiems žmonėms pagalba buvo suteikta įvykio vietoje, jie paruošti transportuoti sraigtasparniu į ligoninę. Dar du asmenys patyrė lengvus sužalojimus.

Perspėjo gyventojus užsidaryti langus

Valdžios institucijos patarė gyventojams, gyvenantiems netoli sprogimo vietos, uždaryti langus ir duris.

Dūmai taip pat plinta virš greitkelio, todėl vairuotojams rekomenduojama važiuoti lėčiau.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų