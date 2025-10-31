Vokietijos degalinėje įvyko galingas sprogimas: žmonės patyrė rimtus sužalojimus

Pasak ugniagesių tarnybos atstovo, sprogimas įvyko sunkvežimių remonto dirbtuvėse. Manoma, kad remonto darbų metu užsidegė ir sprogo autocisterna.
Dviem sunkiai sužeistiems žmonėms pagalba buvo suteikta įvykio vietoje, jie paruošti transportuoti sraigtasparniu į ligoninę. Dar du asmenys patyrė lengvus sužalojimus.
Perspėjo gyventojus užsidaryti langus
Valdžios institucijos patarė gyventojams, gyvenantiems netoli sprogimo vietos, uždaryti langus ir duris.
Dūmai taip pat plinta virš greitkelio, todėl vairuotojams rekomenduojama važiuoti lėčiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!