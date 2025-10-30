Rusai smogė televizijos bokštui: Černihivo gyventojai raginami laikytis nuo jo atokiau

Dėl Rusijos kariuomenės smūgio Černihive buvo apgadintas televizijos bokštas. Gyventojai prašomi nesibūriuoti ir nesilankyti 200 metrų spinduliu aplink konstrukciją, skelbia „Ukrinform“.
Pataria gyventojams laikytis atokiau nuo televizijos bokšto
„Dėl Rusijos kariuomenės smūgio televizijos bokštui Černihivo centre konstrukcija buvo apgadinta. Siekiant išvengti galimų ekstremalių situacijų ir užtikrinti miesto gyventojų saugumą, artimiausiu metu bus atliekami konstrukcijos stabilizavimo darbai“, – teigiama pranešime.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Miesto taryba ragina Černihivo gyventojus nepriartėti prie televizijos bokšto ir vengti buvimo jo aplinkoje 200 metrų spinduliu.
Šaltinis:
tv3.lt
