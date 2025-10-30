Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai smogė televizijos bokštui: Černihivo gyventojai raginami laikytis nuo jo atokiau

2025-10-30 18:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 18:07

Rusijos smūgis Černihive apgadino televizijos bokštą – gyventojai raginami laikytis nuo jo atokiau. Po atakos miesto valdžia perspėja žmones nesilankyti 200 metrų spinduliu aplink konstrukciją, kol specialistai vertina jos būklę ir imasi stabilizavimo darbų.

Rusai smogė televizijos bokštui: Černihivo gyventojai raginami laikytis nuo jo atokiau (nuotr. Telegram)
27

Rusijos smūgis Černihive apgadino televizijos bokštą – gyventojai raginami laikytis nuo jo atokiau. Po atakos miesto valdžia perspėja žmones nesilankyti 200 metrų spinduliu aplink konstrukciją, kol specialistai vertina jos būklę ir imasi stabilizavimo darbų.

0

Dėl Rusijos kariuomenės smūgio Černihive buvo apgadintas televizijos bokštas. Gyventojai prašomi nesibūriuoti ir nesilankyti 200 metrų spinduliu aplink konstrukciją, skelbia „Ukrinform“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pataria gyventojams laikytis atokiau nuo televizijos bokšto

„Dėl Rusijos kariuomenės smūgio televizijos bokštui Černihivo centre konstrukcija buvo apgadinta. Siekiant išvengti galimų ekstremalių situacijų ir užtikrinti miesto gyventojų saugumą, artimiausiu metu bus atliekami konstrukcijos stabilizavimo darbai“, – teigiama pranešime.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Miesto taryba ragina Černihivo gyventojus nepriartėti prie televizijos bokšto ir vengti buvimo jo aplinkoje 200 metrų spinduliu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos smūgis Zaporižioje: vis daugėja sužeistųjų, tarp jų – 6 vaikai (nuotr. SCANPIX)
Rusijos smūgis Zaporižioje: vis daugėja sužeistųjų, tarp jų – 6 vaikai (2)
Zaporižioje nugriaudėjo sprogimai: po rusų atakos dingo elektra (nuotr. SCANPIX)
Zaporižioje nugriaudėjo sprogimai: po rusų atakos sutriko elektros tiekimas (8)

