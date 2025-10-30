Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas įsakė trumpam stabdyti karo veiksmus karščiausiame fronto taške: priežastis – neeilinė

2025-10-30 16:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 16:32

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas įsakė savo kariuomenei kelioms valandoms sustabdyti karo veiksmus Ukrainoje, kad į mūšių zoną galėtų patekti užsienio žurnalistai. Pasak Rusijos gynybos ministerijos, žiniasklaidos atstovams, tarp jų ir ukrainiečiams, bus leista apsilankyti Pokrovsko ir Kupjansko rajonuose, kur, Maskvos teigimu, apsuptos Ukrainos pajėgos.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
9

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas įsakė savo kariuomenei kelioms valandoms sustabdyti karo veiksmus Ukrainoje, kad į mūšių zoną galėtų patekti užsienio žurnalistai. Pasak Rusijos gynybos ministerijos, žiniasklaidos atstovams, tarp jų ir ukrainiečiams, bus leista apsilankyti Pokrovsko ir Kupjansko rajonuose, kur, Maskvos teigimu, apsuptos Ukrainos pajėgos.

7

V. Putinas, kaip teigiama, įsakė savo kariuomenei įleisti užsienio žurnalistus, tarp jų ir ukrainiečius, į Pokrovsko ir Kupjansko rajonus, kur, pagal jo versiją, Ukrainos ginkluotosios pajėgos esą yra apsuptos. Apie tai pranešė Rusijos gynybos ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusijos Federacijos gynybos ministerija gavo Rusijos Federacijos vyriausiojo vado įsakymą užtikrinti nekliudomą užsienio žurnalistų, įskaitant ukrainiečius, judėjimą, kai jie kreipiasi į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybę dėl leidimo aplankyti Ukrainos kariuomenės blokavimo rajonus – Krasnoarmejską (taip rusai vadina Pokrovską) ir Kupjanską“, – teigiama ministerijos pranešime.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Rusija pasirengusi nutraukti karo veiksmus kelioms valandoms

Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad šalies vadovybė, esą, pasirengusi šiam tikslui kelioms valandoms nutraukti karo veiksmus šiose teritorijose.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Rusijos vadovybė yra pasirengusi, jei reikės, nutraukti karo veiksmus šiose teritorijose 5-6 valandoms ir užtikrinti laisvą įvažiavimą bei išvažiavimą užsienio žiniasklaidos atstovų grupėms, įskaitant ukrainiečius, su sąlyga, kad bus garantuotas saugumas tiek žurnalistams, tiek Rusijos kariams“, – nurodoma ministerijos pranešime.

