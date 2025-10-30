„Vakarai turi nusilenkti Putinui“ – Rusijos Dūmos pirmininkas

„Ir šiandien tie, kurie užsienyje mums kenkia, turi nusilenkti ir ruoštis eiti pas mūsų vyriausiąjį kariuomenės vadą – tik tam, kad šis ginklas nebūtų panaudotas“, – sakė V. Volodinas, pridurdamas, kad minėti ginklai padidino „šalies gynybinį pajėgumą“. Savo įrašą „Telegram“ kanale Dūmos pirmininkas papildė eilute iš Maksimo Gorkio eilėraščio „Daina apie audrapaukštį“ (rus. burevestnik yra audrapaukštis, red. past.): „Tai drąsus audrapaukštis, išdidžiai skriejantis tarp žaibų virš riaumojančios jūros; tai šaukia pergalės pranašas...“
Spalio 26 d. Putinas paskelbė apie „lemtingų bandymų“ su tarpžemynine sparnuota raketa su branduoliniu varikliu „Burevestnik“ pabaigą. Jis pavadino ją „unikaliu“ ginklu „neriboto nuotolio“, kurio neturi niekas kitas planetoje, taip pat nurodė „nustatyti galimus raketos panaudojimo būdus“ ir pradėti ruošti infrastruktūrą jos dislokavimui kariuomenėje.
Prieš tai Putinas taip pat pranešė, kad Rusijoje buvo atlikti povandeninės branduolinės torpedos „Poseidon“ bandymai, kurią planuojama paleisti dideliame gylyje, siekiant sukelti sprogimą ir radioaktyvų cunamį. Kalbėdamas apie „sėkmingą“ aparato paleidimą iš povandeninio laivo, Putinas pažymėjo, kad „pagal greitį ir judėjimo gylį“ pasaulyje „nėra nieko panašaus ir artimiausiu metu vargu ar atsiras“. „Poseidono“ galia žymiai viršija net mūsų pačių perspektyviausios tarpžemyninės raketos „Sarmat“ galią. Jos sulaikyti neįmanoma“, – užtikrino prezidentas.
Savo ruožtu Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pasveikino „visus Rusijos draugus“ su „Poseidono“ bandymu ir pareiškė, kad, skirtingai nuo „Burevestniko“, jį „galima laikyti tikru pasaulio pabaigos ginklu“.
