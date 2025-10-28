Prieš beveik dešimtį metų K. Terjošinas pasididino savo rankas iki neadekvačių dydžių, siekdamas taip išpopuliarėti. Tuomet jis išties sulaukė daug dėmesio internete, buvo kviečiamas į populiarias televizijos laidas.
Tiesa, kažko daugiau pasiekti iš savo populiarumo jam nepavyko – ilgainiui jis tapo tiesiog turinio suaugusiems veikėju.
Dabar jis gydo atsivėrusią jo rankoje skylę, išgyveno eilinę operaciją ir ruošiasi tolimesniam gydymui. Anot jo paties, „kuo viskas čia baigsis, nėra aišku“.
PERSPĖJIMAS, vaizdai gali šokiruoti:
