TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kvailumu išgarsėjęs rusas parodė, kaip jo ranka atrodo dabar

2025-10-28 11:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 11:52

Praėjusio dešimtmečio pabaigoje savo beprotišku sprendimu dirbtinai pripūsti raumenis chemikalais išgarsėjęs rusas Kirilas Terjošinas, dar vadinamas „Ruki Bazuki“, susidūrė su baisiomis pasekmėmis. Viena iš jo „bazukų“ trūko, prasidėjo rankos puvimo procesas.

Kvailumu išgarsėjęs rusas parodė, kaip jo ranka atrodo dabar (nuotr. Telegram)

Viena iš jo „bazukų" trūko, prasidėjo rankos puvimo procesas.

2

Prieš beveik dešimtį metų K. Terjošinas pasididino savo rankas iki neadekvačių dydžių, siekdamas taip išpopuliarėti. Tuomet jis išties sulaukė daug dėmesio internete, buvo kviečiamas į populiarias televizijos laidas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, kažko daugiau pasiekti iš savo populiarumo jam nepavyko – ilgainiui jis tapo tiesiog turinio suaugusiems veikėju. 

Dabar jis gydo atsivėrusią jo rankoje skylę, išgyveno eilinę operaciją ir ruošiasi tolimesniam gydymui. Anot jo paties, „kuo viskas čia baigsis, nėra aišku“.

PERSPĖJIMAS, vaizdai gali šokiruoti:

 

 

