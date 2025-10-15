Vedžiodama šunį pievelėje nenuplovė šlapimo ir gavo baudą

Incidentas įvyko, kai savininkė vedžiojo savo augintinį, vardu Zefyras. Pasak savininkės Nadeždos, konfliktą išprovokavo viena iš kaimynių, kuri neigiamai žiūri į šunis. Nadežda teigia, kad ši moteris rėkia ant gyvūnų, barsto nuodus ir neseniai pateikė skundą veterinarijos tarnybai, apkaltindama šunų savininkę tuo, kad ji nevalo savo augintinio išmatų ir neįregistruoja jo bute, kaip to reikalauja neseniai Rusijoje priimtas įstatymas.
Inspektoriai, išnagrinėję vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, nustatė, kad po to, kai šuo atliko savo reikalus prie krūmo, savininkė surinko kietąsias atliekas į maišelį, bet nenuvalė žolės. Dėl to jai buvo skirta 1500 rublių (apie 16 eurų) bauda.
„Veterinarijos komitetas teigia: šunų savininkai turi vaikščioti su vandens buteliu ir iš karto nuplauti šlapimą“, – rašoma „Mash“.
Tuo pačiu pažymima, kad pagal įstatymą baudos taikomos tik už nepašalintas išmatas, todėl bauda galimai buvo neteisėta. Nadežda jau pateikė teismui pareiškimą, kad užginčytų priimtą sprendimą.
