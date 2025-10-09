„Preliminariais duomenimis, šiandien apie 9 val. ryto 34 metų vyras išmetė savo trejų metų dukrą iš daugiabučio namo ketvirto aukšto lango Uljanovų gatvėje Ufoje. Mergaitė buvo pristatyta į medicinos įstaigą labai sunkios būklės“, – „Astra“ cituojamas vietos prokuratūros pareiškimas.
Patikslinama, kad tėvas su dukra buvo bute dviese, motina su vyresniuoju sūnumi išvyko į sanatoriją kitame regione.
Vyras sulaikytas, regioninė tyrimo komisija iškėlė jam baudžiamąją bylą dėl „pasikėsinimo nužudyti nepilnametį“. Apie Ufos gyventojo, išmetusio pro langą savo mažametę dukrą, motyvus nepranešama.
„Baza“ skelbiama, kad vyras iš pradžių išmetė ant grindinio daiktus iš balkono, o vėliau ir savo dukrą. Tariamai – dėl nervinio išsekimo.
