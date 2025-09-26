Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Antras frontas“ Rusijoje: per mėnesį nuo naminukės mirė 19 žmonių

2025-09-26 14:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 14:49

Leningrado srities valdžia pranešė, kad rugsėjo mėnesį nuo alkoholio apsinuodijimo mirė 19 žmonių – dauguma jų apsinuodijo pasivaišinę nekokybiškais alkoholiniais gėrimais, kuriuos gavo iš 79-erių pensininko. Šis spiritą pramoniniais kiekiais pirko iš vietos kaimo darželio darbuotojos, abu jie dabar yra sulaikyti.

„Antras frontas“ Rusijoje: per mėnesį nuo naminukės mirė 19 žmonių (nuotr. Telegram)

Leningrado srities valdžia pranešė, kad rugsėjo mėnesį nuo alkoholio apsinuodijimo mirė 19 žmonių – dauguma jų apsinuodijo pasivaišinę nekokybiškais alkoholiniais gėrimais, kuriuos gavo iš 79-erių pensininko. Šis spiritą pramoniniais kiekiais pirko iš vietos kaimo darželio darbuotojos, abu jie dabar yra sulaikyti.

0

19 žmonių per mėnesį mirė vien tik Leningrado srityje dėl surogatinio alkoholio vartojimo. 

Vietos policija sulaikė Leningrado srities gyventoją, kuris savo kaimo gyventojams pardavinėjo praskiestą alkoholį. 

Portalas „47 News“ rašo, kad sulaikytasis – 79-erių pensininkas – jau buvo teistas dėl prekybos surogatiniu alkoholiu. Prieš penkerius metus teismas jį nubaudė 2 tūkst. rublių (apie 20 eurų) baudas.

„Nexta“ skelbiama, kad garbaus amžiaus vyras pardavinėjo praskiestą alkoholį, kurį jam tiekdavo 60-metė vietos vaikų darželio darbuotoja. 

Taip pat pažymima, kad tarp nukentėjusiųjų yra ir „verslininko“ žmona, ji yra kritinės būklės ir gydoma ligoninėje. 

Rusijos teisėsauga iškėlė baudžiamąją bylą pagal straipsnį dėl neatsargaus dviejų ar daugiau asmenų mirties sukėlimo. Jos metu sulaikyti vyras ir moteris, įtariami surogatinio alkoholio pardavimu:

„Preliminariais duomenimis, mirties priežastis buvo neteisėta privati alkoholio gamyba ir prekyba. Medicininių tyrimų medžiaga perduota teisėsaugos institucijoms“.

Kitame Rusijos mieste, Samaroje, rugsėjo 22 d. teismas nuteisė aštuonerių ir devynerių metų laisvės atėmimo bausme gėrimo „Mister sidr“ gamintojus, kuriuo apsinuodijus vasarą mirė 50 žmonių.

Rugpjūčio mėnesį SK pranešė, kad ne mažiau kaip dešimt žmonių mirė nuo apsinuodijimo namine čača ir „naminiu vynu“ Sirijaus kaime Krasnodaro krašte.

