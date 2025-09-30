Remiantis valstybės pirkimų svetainės duomenimis, vien projekto, skirto objekto atnaujinimui, parengimas kainavo 207 mln. rublių (virš 2,1 mln. eurų). Pažymima, kad įgyvendinimo kaina ir terminai nenurodyti. Krematoriumo patalpose bus įrengtos šešios papildomos čekų krosnys „Tabo“ (iš viso jų bus 20), o tai leis per parą atlikti iki 240 kremavimų. Taip pat bus įsigyti du krematoriumo įrenginiai, kurie po kremavimo kūno liekanas susmulkina iki smulkių pelenų.
Be to, numatyta išplėsti pagrindinį krematoriumo pastatą, kuris pradėjo veikti 1973 m., įrengti naują kremavimo cechą, įsigyti papildomų šaldymo kamerų kūnams laikyti, įrengti keletą naujų gedulo salių su hidrauliniu keltuvais karstams, taip pat atnaujinti salių šviesos kupolus. Projekte numatyta įrengti „vieno langelio“ zoną paslaugoms tvarkyti, rekonstruoti inžinerinius tinklus ir sales. Įvažiavimas į kompleksą, kurio plotas yra 82 tūkst. kv. m (su garažu, sandėliais ir dviem baseinais), bus įrengtas patikrinimo punktais, kuriuose „karstai bus peršviečiami“, ir fontanais.
Rekordinis žuvusiųjų kiekis
2023 m. krematoriumo patalpose buvo atlikta beveik 42 tūkst. kremavimų, tai sudaro 67 proc. visų laidojimo apeigų Sankt Peterburge. Tai vienintelis toks objektas ne tik Leningrado, bet ir kaimyninėse Novgorodo, Pskovo srityse, taip pat Karelijoje.
Sankt Peterburgo krematoriumo plėtra vykdoma tęsiantis daugiau nei 3,5 metų karui Ukrainoje, kuriame Rusijos kariuomenė galėjo prarasti jau daugiau nei milijoną žuvusių ir sužeistų žmonių. Tokias prognozes vasarą pateikė Vašingtono Strateginių ir tarptautinių studijų centras (CSIS).
Tyrėjų duomenimis, apie 250 tūkstančių Rusijos Federacijos kariuomenės kareivių ir karininkų buvo nukauti, o 400 tūkstančių tapo neįgaliais. „Nė vienas karas, kurį SSRS ar Rusija vedė po Antrojo pasaulinio karo, net iš arti neprilygsta Ukrainos karui pagal žuvusiųjų skaičių“, – pažymėjo analitikai.
