Degalų krizė Rusijoje: pusė okupuoto Krymo degalinių užsidarė, problemos plečiasi po visą šalį

Krymas – krizės epicentras
Sunkiausia padėtis fiksuojama aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje – čia beveik pusė degalinių sustabdė prekybą. Vietos valdžia pripažįsta problemas, bet ragina gyventojus „išlikti kantrius“. Krymo „vadovas“ Sergejus Aksionovas pažadėjo, kad per kelias dienas bus atstatytos AI-95 benzino atsargos, o AI-92 tiekimas normalizuosis per dvi savaites. Tačiau regiono izoliacija nuo pagrindinių tiekimo maršrutų reiškia, kad net trumpalaikiai trikdžiai gali sukelti sunkių padarinių.
Problemos neapsiriboja vien Krymu. Pietų federalinėje apygardoje užsidarė daugiau nei 220 degalinių – apie 14,2% veikusių šioje teritorijoje. Degalų trūkumas juntamas Rostovo srityje, Marij El Respublikoje ir Žydų autonominėje srityje. Belgorodo gyventojai skundžiasi, kad degalinės užsidaro, benzino nebeliko, o kainos kyla. Žmonės priversti važiuoti dešimtis kilometrų ieškoti degalų, o kai kur skelbiama, kad benzino gali būti palikta tik valdžios institucijoms ar įmonėms.
Priežastys: dronų atakos, krenta gamybos pajėgumai
Vienas iš pagrindinių krizinės situacijos katalizatorių – rugpjūčio mėnesį Ukrainos atliktos dronų atakos prieš svarbias Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Dėl jų perdirbimo pajėgumai krito maždaug 17% – apie 1,1 mln. barelių per dieną.
„Rusijos naftotiekio monopolininkas „Transneft“ įspėjo gamintojus, kad jiems gali tekti sumažinti gamybą po Ukrainos dronų atakų prieš svarbius eksporto uostus ir naftos perdirbimo gamyklas“, „Reuters“ teigė trys pramonės šaltiniai.
JAV bankas J.P. Morgan pažymi: „Rusijos galimybės padidinti naftos gavybą dabar yra pavojuje dėl ribotų saugojimo pajėgumų.“
Vyriausybės atsakas ir rinkos reakcija
Atsižvelgus į sunkumus, Rusijos valdžia ėmėsi kelių priemonių: paskelbė draudimą eksportuoti benziną iki rugsėjo pabaigos, dabar svarstoma pratęsti draudimą iki metų pabaigos ir taikyti panašius apribojimus dyzelinui. Kompanijoms įsakyta peržiūrėti remonto darbus, aktyvinti rezervinius pajėgumus, reguliuoti pervežimus geležinkeliu.
Rinkoje pastebimas didelis kainų šuolis: benzino biržos kainos šiemet pakilo 40–50%. Be to, degalinėse įvesti limitai: vienam pirkėjui leidžiama įsigyti tik 10–20 litrų benzino.
