  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rusakalbis latvis užsipuolė jauną ukrainiečių šeimą: „Aš rusas, mes jus visus žudysime“

2025-10-16 10:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 10:32

Rusijos opozicinių pažiūrų tinklaraštininkas Rustemas Adagamovas paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas ilgas „ruso“ monologas traukinyje Šveicarijoje: agresyviai nusiteikęs vyras užsipuolė ukrainiečių šeimą su kūdikiu, žadėjo „visus sumušti ir žudyti“. Vėliau paaiškėjo, kad asmuo, tikėtina, yra rusų kilmės latvis iš Rygos.

Rusijos opozicinių pažiūrų tinklaraštininkas Rustemas Adagamovas paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas ilgas „ruso" monologas traukinyje Šveicarijoje: agresyviai nusiteikęs vyras užsipuolė ukrainiečių šeimą su kūdikiu, žadėjo „visus sumušti ir žudyti". Vėliau paaiškėjo, kad asmuo, tikėtina, yra rusų kilmės latvis iš Rygos.

10

Paviešintame vaizdo įraše matyti greta sėdintys rusakalbis ir ukrainiečių pora su kūdikiu. Vyras akivaizdžiai karščiuojasi ir reikalauja iš ukrainiečio „važiuoti į frontą“, vis klausia, kur jie išlips, nes jis nori jį sumušti. Vėliau vyras pareiškia, kad „aš esu rusas, mes jus visus žudysim – ir tave, ir tave, visus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras taip pat aiškino, kad turi Šveicarijos pasą ir reikalavo iš ukrainiečio jį parodyti, kitaip „deportuos“. „Tegul važiuoja ta policija – pas mane šveicariškas pasas, o tu turėsi problemų“ – aiškino vyras, visą laiką reikalaudamas „ištrinti vaizdo įrašą“.

Vėliau R. Adagamovas paviešino ir šio asmens soc. tinklų paskyrą, kurioje nurodyta, kad šiuo metu vyras gyvena Ciuriche – o kilęs iš Rygos. 

Pasirodo – paso latvis neturi, buvo girtas ir reikalavo pinigų

Vėliau vaizdo įrašo autorė – ukrainietė – paviešino daugiau šio incidento detalių. Moteris su vyru ir vienerių metų sūnumi grįžo namo, kai šalia sėdėjęs vyras pradėjo rėkti, grasinti ir muštis išgirdęs ukrainiečių kalbą.

„Mano vyras gimė Šveicarijoje, turi Šveicarijos pilietybę, puikiai supranta ukrainiečių kalbą, nes jo tėvai yra kilę iš Baltarusijos“, – „Nexta“ cituojama vaizdo įrašo autorė.

„Vaizdo įraše matyti visos prieš mus nukreiptos grėsmės, manipuliacijos ir agresija. Vėliau įvyko fizinis smurtas – muštynės, po ko buvo iškviesta policija!“

Pasak nukentėjusiosios, sulaikytasis buvo girtas, bandė pasislėpti ir reikalavo 10 tūkstančių frankų „už tylą“. Pasirodo, jis neturi Šveicarijos paso, o ir vokiškai nekalba. Šveicarijos policija atlieka patikrinimą, o pati vaizdo įrašo autorė prašo kuo plačiau paviešinti šį atvejį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Rusai yra pidarai
Rusai yra pidarai
2025-10-16 10:38
Rusai yra nacistai
Atsakyti
fu
fu
2025-10-16 10:47
kai pisciau is kojos tam sveicarui ..rusiska morda :D
Atsakyti
Russkij Mir
Russkij Mir
2025-10-16 11:20
Rusai yra pasaulio hemorojus kurį reikia operuoti, nes kitu atveju ta kabanti žarna trukdo gyventi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
