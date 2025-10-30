Babčenka pašiepė „Putinas jau tuoj tuoj baigs karą“ teoriją: „Jūs savo vaikams gydytoją taip pat parenkate?“

Rusijos politikas ir ekonomistas Vladimiras Milovas mano, kad esant dabartinei ekonominei padėčiai Maskva praktiškai stovi ant sprendimo užbaigti karą slenksčio, rašoma estų „Delfi“:
„Rusija jau beveik priėmė sprendimą užbaigti karą, – cituojamas V. Milovas. – Trūksta pinigų, pramonė yra perkrauta, o dar vienas „puolimas“ esant tokioms išlaidoms yra tiesiog neįmanomas. Visa tai neveikia, ir tęsti karą nebėra galimybės“.
Iš esmės tą patį ekspertas kartojo ir Lietuvos visuomeniniam transliuotojui LRT:
„Taigi, taip, tai jau veikia. Manau, kad žiniasklaida turėtų aktyviau informuoti apie šiuos dalykus, nes Rusijos galimybės tęsti karą akivaizdžiai menksta. Tai puikiai iliustruoja praėjęs vadinamasis V. Putino vasaros puolimas: iš esmės jis susiaurėjo iki karo veiksmų 5–6 fronto ruožuose, be didesnių laimėjimų Rusijai. Praėjusią savaitę žurnale „The Economist“ apie tai buvo paskelbtas didelis straipsnis. Iš esmės vasaros puolimo nesėkmė daugiausia yra pinigų trūkumo, be kita ko, susidariusio ir dėl sankcijų, rezultatas. Norėtųsi daugiau ir efektyviau, bet sankcijų spaudimas veikia“.
Babčenka ironizuoja: „Atidarykite tiltą ir duokite rusams Šengeno vizas“
Su tokiais pasisakymais kategoriškai nesutiko Estijoje gyvenantis žymus Rusijos žurnalistas Arkadijus Babčenka, dažnai itin kategoriškai kritikuojantis savo tautiečius dėl šių „rožinių svajonių“ režimo Kremliuje klausimu.
„Man įdomu... Delfi, pasakykite, ar savo vaikams gydytoją renkatės pagal tuos pačius kriterijus kaip ir analitikus?“ – piktinosi jis. A. Babčenkos teigimu, V. Milovas „nepataikė nė su viena savo prognoze“.
„Aš pavargau trankyti galvą į tą pačią sieną ir šimtą kartų pakartotinai kramtyti tą patį ir kišti į idiotų burnas. „Putinas išsigando“, „guli šaldytuve“, „ten jau beveik baigiasi karas“, „Rusija išsikvėpė“, „ekonomika šiknoje“, „tankų nėra“ – estai, atsipalaiduokite, velniop bunkerius, velniop griovius, atidarykite tiltą ir duokite rusams Šengeno vizas. Klausykite Milovo ir Solovejaus (rusų politologas, įvardijamas kaip paskalų kanalo „General SVR“ autorius – red. past.)“, – ironizavo A. Babčenka ir paragino susimąstyti, „kam jūs su tokiais pareiškimais dirbate“.
A. Babčenka nepateikė konkrečių pavyzdžių, kuriuose V. Milovo prognozės neišsipildytų, tačiau dar 2022 m. spalį rusų ekonomistas, kalbėdamas Stanfordo universtete, teigė, jog „Putinas neturi resursų tęsti karą Ukrainoje“.
