„Putinui tai yra žalia šviesa okupuoti mus“ – perspėja apie blogiausią scenarijų

Ką rodo Zelenskio žodžiai, kad galimai artėjame prie karo pabaigos?
A. Valionis: Ketvirti metai baigėsi. Rusija su milžiniškais resursais nieko nesugebėjo, bet nepamirškime, kad kenčia ir Ukraina: kenčia pramonė, žūsta žmonės, vis sunkiau surinkti kontingentą, kuris gintų.
Zelenskio matymas yra toks, kokį jis ne kartą yra sakęs: skelbiame paliaubas, sustojame ir tada pradedame derybas dėl taikos. De facto situacijai kokiai esant, de jure nieko nepripažįstant net ir okupuoto Krymo Rusijos naudai ir rusai tą puikiai suprato, kad Aliaskoje pasakė: „Nereikia jokių paliaubų, reikia taikos derybų, ne paliaubų“.
Gal čia būtų pirmas įvykis diplomatijos istorijoje, kada bandoma kariauti ir derėtis vienu metu. Žinoma, Zelenskio tikslas yra sustoti dabar, sukaupti jėgas, pasikviesti taikdarius. Kiekvienas bent kiek ilgesnis sustojimas jau Rusijai labai sunkiai leistų iš naujo pradėti karą, kurį pati yra išsekusi.
Matome, Putinas pakalbėjo su Trumpu prieš kelias dienas – Rusijoje akcijos visur šoktelėjo 6–7 proc., visi ieško vilties, visi tikisi apie 60–70 proc., o jeigu pažiūrėti, kad reikia sustoti ir pradėti derėtis savo naudinga linkme, tie visi, kurie už derybas bet kokia forma, yra jau apie 70 proc., ką sociologai mums sako.
Kita vertus, ir Trumpas, matyt, verčiamas derėtis, nes pagal atskirus socialinių tinklų duomenis jo parama svyruoja nuo 37 proc. iki 41 proc. – geriausiu atveju svyruoja 37 proc. – tai beveik istorinis minimumas.
Kaip jūs galvojate, tą Trumpo besikeičiančią retoriką, kurią ekspertai vadina geopolitiniais ekonominiais žaidimais?
A. Valionis: Mes mėginame rasti kažkokią liniją veiksmuose, net įskaitant ir tą vadinamąją „Pašėlusio žmogaus“ teoriją. Tiesiog, senas žmogus, manau, šiandien aterosklerozė. Jis gerai atsimena tuos dalykus, kokius žinojo jaunystėje, ir labai sunkiai atsimena, kai jam prieš penkias minutes pasakė patarėjai.
Ž. Pavilionis: Vieną įdomią analizę skaičiau. Tokie veiksmai gal ir gali suveikti Artimuosiuose Rytuose, kur visi prieš visus mušasi, daužosi, nekenčia jau tūkstančius metų, bet čia tu turi reikalą su tokiais sisteminiais, stipriais, rimtais priešininkais.
Čia ne tik Rusija, čia yra ir komunistinė Kinija, čia yra ir Iranas, ir visi kiti. Tu turi labai sistemingai, nuosekliai judėti, užspausti visas gyslas, nepardavinėti savo sąjungininkų, nestoti į priešininkų pusę.
Žiūrėkite, kaip tas Kinijos komunistas Jungtinėse Tautose sakė: jis pradėjo vaidinti Ameriką. „Aš čia, mielieji, ateikite pas mane, ateikite į mano konclagerį, duosiu visiems valgyti, pašersiu“. Ta prasme, Amerika nesupranta – vienas dalykas yra Artimųjų Rytų muštynės, o kitas dalykas yra kautis su sisteminiais priešininkais, kur reikia labai nuosekliai dirbti kartu, dirbti sąjungininkų pusėje, užspaudinėti gyslas ir galbūt po tam tikro laiko ateis rezultatas, artimųjų Rytų metodai neveikia šituose konfliktuose.
A. Valionis: Bet ir tie patys Artimųjų Rytų sprendimai nekokie. Pasižiūrėkite, pasirašyta deklaracija „už viską, kas gera, prieš viską, kas bloga“. Pasirašė keturios šalys: Turkija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Egiptas ir Izraelis.
Ir Turkija, ir Egiptas yra tie, kurie per „Brolius musulmonus“ būtent ir sukūrė tą „Hamasą“, o Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurie yra didžiausi Izraelio sąjungininkai ir didžiausi „Hamaso“ bei „Hezbollah“ priešai, net neatvyko ir nedalyvavo pasirašant – matome, kad situacija byra.
Po gelbėtojų mantija, turkų gelbėtojas jau veržiasi į Gazos sektorių. Apšaudymai vėl per tą laiką, kai pasirašytas susitarimas Rijade, jau nužudyta maždaug apie 300 kovotojų. Apie kokias paliaubas mes ten kalbame ir kas ten iš tikrųjų vyksta šiuo metu, dar reikia gerai pasižiūrėti.
Dar 2022 metais Kinija su Iranu, kuris apsuptas visų sankcijų, pasirašė sutartį, perka iš jo naftą dideliais kiekiais, tiesia kelius ir normaliai skverbiasi ten į regioną. Padeda Rusijai, kad karas tęstųsi, bet jokių gamyklų ten neinvestuoja ir Rusiją riša labiau prie savęs.
Ž. Pavilionis: Tiesiog Trumpas mėgsta tuos skaičius, kiek jis konfliktų suvaldė. Pavyzdžiui, tą patį jis bando daryti su Lukašenka: čia greitai kalinius paleidžia, čia lietuviams rankeles užlauš ir mes jam Klaipėdą atidarysime – taip tikrai nebus. Kaip ir čia, Ukrainoje, jis nori greitai kažką numesti, palikti, bet tai gali mums kainuoti brangiai.
Mes matėme ir 2008 metų Sarkozy sandėrį dėl Sakartvelo, kuris dabar eina visiškai net į okupuotą Tbilisį faktiškai politiškai, ir 2014 metų Minsko susitarimus. Čia eilinis Minskas, nežinau, Budapeštas, kuris gali kainuoti mums visiems labai brangiai, todėl grįžtant net į lietuviškas diskusijas – pažiūrėsime, kaip baigsis tie biudžeto svarstymai – tikrai reikia, kiek įmanoma, tų pinigų skirti gynybai, o ne kažkokioms ten visoms gražioms socialinėms ar kitoms programoms, keliams, nes jeigu Amerika nesusivoks, jeigu strategiškai nemąstys, tai tos nuotraukos mums gali kainuoti labai brangiai. Putinui tai yra žalia šviesa okupuoti mus visus regione.
