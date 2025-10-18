Volodymyras Zelenskis: „Mes norime taikos. Putinas nenori“

Apžvalgininkai sako, kad proveržio Gazoje įkvėptas D. Trumpas tikisi, kad būsimajame susitikime Budapešte susitars su V. Putinu. Jam ir V. Zelenskiui D. Trumpas pasiūlė stabdyti karą ties dabartine fronto linija ir skirstytis namo.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Trumpas atsitraukė
D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose pasitinka V. Zelenskį. O čia susirinkę žurnalistai teiraujasi D. Trumpo, ar V. Putinas su juo derasi sąžiningai?
Šį kartą D. Trumpas pakvietė V. Zelenskį ne į Ovalųjį kabinetą, kaip įprastai, o į kuklesnę aplinką – papietauti posėdžių salėje. Dieną prieš su V. Putinu telefonu pustrečios valandos prakalbėjęs D. Trumpas ir vėl švelnina retoriką dėl Kremliaus.
„Manau, kad prezidentas Putinas nori baigti karą. Vakar kalbėjau su juo dvi su puse valandos. Aptarėme daug detalių. Jis nori tai baigti“, – sakė JAV prezidentas.
Du lyderiai tradiciškai apsikeičia komplimentais. V. Zelenskis dėkoja už taiką Gazoje, o D. Trumpas giria Ukrainos prezidento stilių: „Manau, jis atrodo puikiai su šiuo švarku. Gražu. Tikiuosi, žmonės pastebės. Tiesą sakant, jis labai stilingas.“
Už komplimentą V. Zelenskis padėkoja, bet su D. Trumpo teiginiu, esą V. Putinas nori taikos – nesutinka.
„Mes norime taikos. Putinas nenori. Todėl jį reikia spausti. Šiandien kalbėsime su prezidentu apie tai, ko mums reikia. Mes žinome, ko mums reikia, kad prispaustumėm Putiną derėtis“, – tikino V. Zelenskis.
Tolimojo nuotolio „Tomahawk“ raketos – vienas iš esminių dalykų, ko reikia Kyjivui spausti Kremlių bent pradėti derybas. Kelias savaites D. Trumpo administracija atvirai kalbėjo apie „Tomahawk“ siuntimą į Ukrainą. O dabar, po telefoninio pokalbio su V. Putinu, D. Trumpas atsitraukia.
„Kalbėjome apie ilgojo nuotolio raketas, žinoma, bet nenoriu komentuoti. Nusprendėme apie tai viešai nekalbėti, nes niekas nenori... Na, Jungtinės Valstijos nenori eskalacijos“, – sakė V. Zelenskis.
Kojala: „Tai nėra labai palanki žinia Ukrainai“
Apžvalgininkas Linas Kojala sako, kad iš Baltųjų rūmų V. Zelenskis išėjo tuščiomis rankomis. „Susitikimas nebuvo labai pozityvus, ypatingai palyginus su tuo, ką matėme per pastaruosius kelis mėnesius, kai situacija atrodė gerėjanti. Na, nebuvo konkretaus apčiuopiamo rezultato ne tik dėl „Tomahawk“ raketų, kuris skamba viešumoje kaip pagrindinis akcentas.
Yra ir kitų dalykų, kurių norėjo Ukraina, bet nėra indikacijų, kad jie būtų įgyvendinti. Taip pat šiek tiek ir pablogėjo bendras santykių fonas ir tonas, o tai taip pat nėra labai palanki žinia Ukrainai“, – komentavo Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius.
Į rezidenciją Floridoje atskridęs D. Trumpas siūlo stabdyti karą dabartinėje fronto linijoje.
„Sustokite ties dabartine mūšio linija ir abi pusės turėtų eiti namo. Eikite pas savo šeimas, stabdykite žudymus. Taip turėtų būti. Sustoti ties dabartine mūšio linija. Pasakiau tai prezidentui Zelenskiui. Pasakiau tai prezidentui Putinui“, – sakė D. Trumpas.
Pasak L. Kojalos, Gazos taikos susitarimo įkvėptas D. Trumpas tikisi, kad Budapešte pavyks susitarti ir su V. Putinu.
„Dabar viskas aiškiai susiveda į būsimąjį Trumpo ir Putino susitikimą. Jame vėl bus proveržis, galbūt, kurio tikisi prezidentas Trumpas, manydamas, kad Putinas atsiveš kažkokias mintis negu, kad į Aliaską. Arba jo nebus ir tokiu atveju vėl kelsime tą patį klausimą kaip pastaruosius kelis mėnesius, ar tai jau yra paskutinis lašas kantrybės taurėje tam, kad dramatiškai pasikeistų prezidento Trumpo vykdoma politika, išaugtų karinė parama Ukrainoje ir panašiai“, – kalbėjo L. Kojala.
„Ne“ iš Trumpo dėl „Tomahawk“ raketų išgirdusio V. Zelenskio žurnalistai teiraujasi, ar jis nusiteikęs mažiau optimistiškai? V. Zelenskis atsako štai taip: „Aš realistas.“
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.