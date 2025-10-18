Tuskas: Europos solidarumas su Ukraina dabar kaip niekad svarbus

Tokį pareiškimą D. Tuskas padarė socialinių tinklų platformoje „X“.
„Po vakarykščių prezidento Zelenskio derybų Baltuosiuose rūmuose ir su Europos vadovais visiškai aiškus vienas dalykas: Europos solidarumas su Ukraina Rusijos agresijos akivaizdoje šiandien yra kaip niekad svarbus“, – rašė D. Tuskas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, prezidentas V. Zelenskis sakė, kad po susitikimo Baltuosiuose rūmuose pagrindinės jo pokalbių su Europos lyderiais temos buvo saugumo garantijos ir norinčiųjų koalicija.
Spalio 17 d. Baltuosiuose rūmuose įvyko prezidentų V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas, kurio metu daugiausia dėmesio buvo skirta priemonėms, kuriomis būtų galima daryti spaudimą Rusijai siekti taikos.
Pirmiau D. Trumpas, jo žodžiais tariant, „labai produktyviai“ telefonu kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir pranešė apie planus susitikti su juo Budapešte, kad aptartų „galimybę užbaigti šį gėdingą Rusijos ir Ukrainos karą“.
