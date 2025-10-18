Zelenskis informavo Europos partnerius apie susitikimą su Trumpu

F. Merzas ir Europos partneriai, anot atstovo, pasveikino „glaudų transatlantinį bendradarbiavimą ir pabrėžė, kaip svarbu siekti teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje“. F. Merzas po pokalbio telefonu sakė: „Ukrainai dabar reikia taikos plano“.
Europos partneriai pažadėjo V. Zelenskiui plėsti savo paramą, „kad priverstų Rusiją pradėti rimtas derybas“, sakoma toliau pranešime. Pavyzdžiui, norima didinti spaudimą sankcijomis ir naudoti įšaldytą Rusijos turtą.
F. Merzas teigė: „Volodymyras Zelenskis turi visišką Vokietijos ir Europos draugų paramą kelyje į taiką“. Po jo susitikimo su D. Trumpu esą buvo koordinuojami veiksmai ir bus atidžiai stebimi tolesni žingsniai.
Anot duomenų, pokalbyje telefonu dalyvavo ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte bei ES institucijų vadovai.
