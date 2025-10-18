Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis informavo Europos partnerius apie susitikimą su Trumpu

2025-10-18 12:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 12:24

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar penktadienio vakarą informavo Europos partneres apie savo susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Tai buvo „konstruktyvus susitikimas“, po V. Zelenskio pokalbio telefonu su Europos šalių lyderiais, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, pranešė Vokietijos vyriausybės atstovas Stefanas Kornelius.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar penktadienio vakarą informavo Europos partneres apie savo susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Tai buvo „konstruktyvus susitikimas“, po V. Zelenskio pokalbio telefonu su Europos šalių lyderiais, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, pranešė Vokietijos vyriausybės atstovas Stefanas Kornelius.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Merzas ir Europos partneriai, anot atstovo, pasveikino „glaudų transatlantinį bendradarbiavimą ir pabrėžė, kaip svarbu siekti teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje“. F. Merzas po pokalbio telefonu sakė: „Ukrainai dabar reikia taikos plano“.

REKLAMA
REKLAMA

Europos partneriai pažadėjo V. Zelenskiui plėsti savo paramą, „kad priverstų Rusiją pradėti rimtas derybas“, sakoma toliau pranešime. Pavyzdžiui, norima didinti spaudimą sankcijomis ir naudoti įšaldytą Rusijos turtą.

REKLAMA

F. Merzas teigė: „Volodymyras Zelenskis turi visišką Vokietijos ir Europos draugų paramą kelyje į taiką“. Po jo susitikimo su D. Trumpu esą buvo koordinuojami veiksmai ir bus atidžiai stebimi tolesni žingsniai.

Anot duomenų, pokalbyje telefonu dalyvavo ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte bei ES institucijų vadovai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis apie „Tomahawk“: Trumpas nepasakė nei taip, nei ne (108)
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas ragina Ukrainą ir Rusiją baigti karą „ten, kur dabar yra“ (63)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Zelenskis neliko sužavėtas tunelio tarp Rusijos ir JAV idėja (15)
Susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. Elta)
Vyrauja optimistinė nuotaika: apie susitikimą Baltuosiuose rūmuose – iš pirmų lūpų (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų