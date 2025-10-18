Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis apie „Tomahawk“: Trumpas nepasakė nei taip, nei ne

2025-10-18 08:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 08:34

Po apsilankymo Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir toliau tikisi gauti tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Po apsilankymo Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir toliau tikisi gauti tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk".

15

„Mūsų komandos dirba šiuo klausimu, – po susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu NBC laidai „Meet the Press with Kristen Welker“ sakė V. Zelenskis. – Gerai, kad prezidentas D. Trumpas nepasakė „ne“, tačiau jis šiandien nepasakė ir „taip“.  V. Zelenskis teigė negalįs atskleisti daugiau detalių. Jis dar kartą pabrėžė, kad nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai labai reikalingi tokie tolimojo nuotolio ginklai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas, ar mano, kad D. Trumpas po pastarojo pokalbio telefonus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu pakeitė savo toną šiuo klausimu, V. Zelenskis teigė: „Nežinau, nes mes susitikome ne prieš šį pokalbį“. Anot V. Zelenskio, „Tomahawk“ raketos yra jautri tema Rusijai. Jis sakė manantis, jog V. Putinas bijo, kad JAV gali perduoti Ukrainai šių ginklų.

V. Zelenskis atvyko į Vašingtoną, kad dar kartą paprašytų JAV „Tomahawk“ raketų. Jų turėdamas, Kyjivas galėtų imtis agresyvesnio vaidmens kare. Ukrainos kariuomenė galėtų paleisti raketas giliai į Rusijos teritoriją. 

