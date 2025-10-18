Zelenskis apie „Tomahawk“: Trumpas nepasakė nei taip, nei ne

„Mūsų komandos dirba šiuo klausimu, – po susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu NBC laidai „Meet the Press with Kristen Welker“ sakė V. Zelenskis. – Gerai, kad prezidentas D. Trumpas nepasakė „ne“, tačiau jis šiandien nepasakė ir „taip“. V. Zelenskis teigė negalįs atskleisti daugiau detalių. Jis dar kartą pabrėžė, kad nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai labai reikalingi tokie tolimojo nuotolio ginklai.
Paklaustas, ar mano, kad D. Trumpas po pastarojo pokalbio telefonus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu pakeitė savo toną šiuo klausimu, V. Zelenskis teigė: „Nežinau, nes mes susitikome ne prieš šį pokalbį“. Anot V. Zelenskio, „Tomahawk“ raketos yra jautri tema Rusijai. Jis sakė manantis, jog V. Putinas bijo, kad JAV gali perduoti Ukrainai šių ginklų.
V. Zelenskis atvyko į Vašingtoną, kad dar kartą paprašytų JAV „Tomahawk“ raketų. Jų turėdamas, Kyjivas galėtų imtis agresyvesnio vaidmens kare. Ukrainos kariuomenė galėtų paleisti raketas giliai į Rusijos teritoriją.
