Vyrauja optimistinė nuotaika: apie susitikimą Baltuosiuose rūmuose – iš pirmų lūpų

Susitikimo pradžioje BBC žurnalistas paklausė D. Trumpo, kaip, jo nuomone, atrodys Ukrainos teritorija po karo. B. Debusmannas primena, kad JAV prezidentas kiek anksčiau žurnalistams sakė, kad, jo nuomone, Ukraina gali atgauti prarastą teritoriją, daugelį šiuo teiginiu nustebindamas.
Šiandien, pasak jo, D. Trumpas nebeatrodė toks užtikrintas.
„Karas yra labai įdomus“, – trumpai atsakė JAV prezidentas.
„Karas ir taika – niekada nežinai, kas bus“, – pridūrė D. Trumpas.
Svarbiausia šio susitikimo tema buvo ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ pardavimas Ukrainai.
B. Debusmannas paklausė JAV prezidento, ar jis mano, kad būtent ši perspektyva verčia V. Putiną grįžti prie derybų stalo.
„Negaliu pasakyti, kas jį verčia grįžti prie derybų stalo“, – atsakė JAV prezidentas ir pradėjo ilgą atsakymą apie šių raketų pajėgumus ir naudojimą kovos veiksmuose.
BBC žurnalistas pažymi, kad D. Trumpo atsakyme nieko aiškaus nebuvo įmanoma įžvelgti.
Tačiau jis atkreipia dėmesį, kad JAV prezidentas šįkart nepradėjo girti savo draugiškų santykių su Rusijos prezidentu, o būtent apie tai D. Trumpas kelis mėnesius nuolat kalbėdavo, atsakydamas į bet kokį klausimą apie V. Putiną.
Susitikimo pradžioje pabendravę su žurnalistais, prezidentai tęsė pokalbį už uždarų durų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!