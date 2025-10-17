Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas pripažino: gali būti, kad Putinas bando mane apgauti ir vilkina laiką

2025-10-17 21:42 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-17 21:42

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pripažino, kad, sutikęs surengti naują aukščiausiojo lygio susitikimą, Vladimiras Putinas gali vilkinti laiką, tačiau sakė, kad, jo nuomone, Rusijos lyderis nori susitarimo, kuris užbaigtų karą Ukrainoje.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pripažino, kad, sutikęs surengti naują aukščiausiojo lygio susitikimą, Vladimiras Putinas gali vilkinti laiką, tačiau sakė, kad, jo nuomone, Rusijos lyderis nori susitarimo, kuris užbaigtų karą Ukrainoje.

REKLAMA
2

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose

„Taip“, – atsakė D. Trumpas, kai naujienų agentūros AFP žurnalistas per JAV lyderio susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu paklausė, ar jis nesijaudina, kad V. Putinas bando laimėti laiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet mane visą mano gyvenimą bandė apgauti geriausi iš geriausiųjų ir man viskas baigėsi labai gerai. Taigi, tai įmanoma, šiek tiek laiko, viskas gerai. Bet manau, kad esu gana geras šioje srityje. Manau, kad jis nori sudaryti susitarimą“, – pareiškė JAV prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Trumpas sako, kad Budapešte susitiks tik su Putinu, bet palaikys ryšį su Zelenskiu

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad artėjantis susitikimas su V. Putinu Budapešte, Vengrijoje, bus dvišalis, bet pažymėjo, kad JAV palaikys ryšį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo CNN.

REKLAMA

„Tai bus dvišalis susitikimas, – sakė JAV prezidentas. – Bet mes palaikysime ryšį su prezidentu Zelenskiu. Tarp šių dviejų prezidentų yra daug nesutarimų, ir aš neturiu omeny nieko netinkamo, kai tai sakau.“

D. Trumpas vakar po dviejų valandų pokalbio su Putinu paskelė, kad jie susitiks Budapešte artimiausiomis savaitėmis, nors tiksli data dar nenustatyta.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas sako, kad Budapešte susitiks tik su Putinu, bet palaikys ryšį su Zelenskiu (1)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Buvęs NATO vadovas: dialogas su Rusija turi būti grindžiamas jėga
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Vengrija atsakė, ar areštuotų į Budapeštą atvykusį Putiną (1)
Putinas atvyks į Europą? Orbanas jau džiūgauja (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas atvyks į Europą? Orbanas jau džiūgauja (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų