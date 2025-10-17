Trumpas pripažino: gali būti, kad Putinas bando mane apgauti ir vilkina laiką

„Taip“, – atsakė D. Trumpas, kai naujienų agentūros AFP žurnalistas per JAV lyderio susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu paklausė, ar jis nesijaudina, kad V. Putinas bando laimėti laiko.
„Bet mane visą mano gyvenimą bandė apgauti geriausi iš geriausiųjų ir man viskas baigėsi labai gerai. Taigi, tai įmanoma, šiek tiek laiko, viskas gerai. Bet manau, kad esu gana geras šioje srityje. Manau, kad jis nori sudaryti susitarimą“, – pareiškė JAV prezidentas.
Trumpas sako, kad Budapešte susitiks tik su Putinu, bet palaikys ryšį su Zelenskiu
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad artėjantis susitikimas su V. Putinu Budapešte, Vengrijoje, bus dvišalis, bet pažymėjo, kad JAV palaikys ryšį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo CNN.
„Tai bus dvišalis susitikimas, – sakė JAV prezidentas. – Bet mes palaikysime ryšį su prezidentu Zelenskiu. Tarp šių dviejų prezidentų yra daug nesutarimų, ir aš neturiu omeny nieko netinkamo, kai tai sakau.“
D. Trumpas vakar po dviejų valandų pokalbio su Putinu paskelė, kad jie susitiks Budapešte artimiausiomis savaitėmis, nors tiksli data dar nenustatyta.
