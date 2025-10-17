Zelenskis pasiūlė Trumpui sandorį dėl „Tomahawk“ raketų

„Štai kodėl mes galime dirbti kartu, stiprinti Amerikos gamybą, – sakė jis. – Turime didelį pasiūlymą dėl mūsų dronų.“
Tuomet žurnalistai paklausė D. Trumpo, ar šis sandoris jam būtų įdomus.
„Taip, mums būtų įdomu, – atsakė jis. – Šiuo metu turime daug dronų. Mes gaminame savo dronus, bet taip pat perkame dronus iš kitų, o jie [Ukraina] gamina labai gerus dronus.“
Trumpas: galime užbaigti karą Ukrainoje be „Tomahawk“ raketų
JAV prezidentas pareiškė, kad tikisi, jog galės užbaigti karą Ukrainoje nesvarstydamas apie „Tomahawk“ raketas.
„Tikiuosi, kad galėsime užbaigti karą nemąstydami apie „Tomahawk“ raketas, – susitikęs su V. Zelenskiu sakė D. Trumpas. – Esame gana arti to.“
JAV prezidentas taip pat pridūrė, kad pačiai Amerikai reikia „Tomahawk“ raketų.
„Mums reikia „Tomahawk“ raketų ir daugybės kitų ginklų, kuriuos siunčiame į Ukrainą. Tai viena iš priežasčių, kodėl norime užbaigti šį karą“, – sakė D. Trumpas.
Anksčiau „Reuters“ pranešė, kad, remiantis aukšto rango agentūros šaltinio informacija, Ukrainos delegacija parengė D. Trumpui prezentaciją apie „Tomahawk“ raketų naudojimą, jei jos bus suteiktos. Taip pat prezentacijoje bus parodo, kaip šio raketos gali pakeisti karo eigą.
Tuo tarpu buvęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas britų transliuotojui BBC teigė, kad JAV greičiausiai nesuteiks Ukrainai raketų „Tomahawk“, nes jų naudojimui reikalinga didelė JAV pagalba.
