TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donaldas Trumpas pagyrė Volodymyro Zelenskio aprangą

2025-10-17 20:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 20:49

Penktadienį Baltuosiuose rūmuose susitinka JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Iškart susitikus D. Trumpas skiria akimirką pagirti V. Zelenskio aprangą, rašo „Sky News“.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
17

REKLAMA

1

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose

„Manau, kad jis atrodo puikiai su savo švarku“, – sako JAV prezidentas.

Anksčiau V. Zelenskius buvo kritikuotas žurnalisto Ovaliajame kabinete už tai, kad per savo pirmąjį susitikimą su D. Trumpu vasario mėnesį nedėvėjo kostiumo.

Ukrainos prezidentas antrajam susitikimui Vašingtone rugpjūčio mėnesį apsirengė formaliau ir, atrodo, tą patį padarė ir šiandien.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas sako, kad Budapešte susitiks tik su Putinu, bet palaikys ryšį su Zelenskiu
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas sako, kad „Tomahawk“ suteikimas Ukrainai būtų „eskalavimas“ (3)
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis pasiūlė Trumpui sandorį dėl „Tomahawk“ raketų (6)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: Trumpas pakvies Zelenskį prisijungti prie jų susitikimo su Putinu (10)

