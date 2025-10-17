Žiniasklaida: Trumpas pakvies Zelenskį prisijungti prie jų susitikimo su Putinu

„Remiantis Karoline Leavitt žodžiais, vis dar yra tikimybė, bent jau taip tikisi Baltieji rūmai, kad Zelenskis gali būti įtrauktas į šias derybas“, – rašo „CBS News“.
Be to, K. Leavitt pokalby su žurnalistais metu pareiškė, kad D. Trumpas šiandien paprašys V. Zelenskio prisijungti prie jų susitikimo su D. Putinu.
„Prezidentai Trumpas ir Putinas aptarė galimybę susitikti Budapešte, ir JAV lyderis aptars šią galimybę su prezidentu Zelenskiu, kai šis bus čia, Baltuosiuose rūmuose“, – sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į JAV su vizitu, kurio metu jis turėtų susitikti su šios šalies prezidentu D. Trumpu. Prezidentai Baltuosiuose rūmuose aptars galimą ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.
Trumpas ir Putinas ketina susitikti Budapešte
Spalio 16 d. D. Trumpas pirmą kartą per beveik du mėnesius kalbėjosi su Rusijos vadovu V. Putinu.
Po šio pokalbio jis paskelbė, jog planuojamas susitikimas Budapešte būtų pirmasis V. Putino apsilankymas Europos Sąjungos šalies sostinėje nuo karo pradžios. Toks vizitas reikštų, kad Rusijos vadovui tektų skristi per kitų ES valstybių teritoriją.
Po pokalbio D. Trumpas pareiškė, kad V. Putinui „nepatiko“ idėja perduoti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pridūrė manąs, jog šiuo metu „nėra idealus laikas“ antrinėms sankcijoms, kurios mažintų Rusijos pajamas iš energijos išteklių pardavimo.
