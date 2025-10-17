Kalendorius
Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: Trumpas pakvies Zelenskį prisijungti prie jų susitikimo su Putinu

2025-10-17 19:48
2025-10-17 19:48

Baltieji rūmai tikisi, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sutiks dalyvauti JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikime Budapešte. Apie tai pranešė „CBS News“ korespondentė Nancy Cordes, remdamasi Baltųjų rūmų spaudos sekretore Karoline Leavitt.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Baltieji rūmai tikisi, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sutiks dalyvauti JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikime Budapešte. Apie tai pranešė „CBS News“ korespondentė Nancy Cordes, remdamasi Baltųjų rūmų spaudos sekretore Karoline Leavitt.

2

„Remiantis Karoline Leavitt žodžiais, vis dar yra tikimybė, bent jau taip tikisi Baltieji rūmai, kad Zelenskis gali būti įtrauktas į šias derybas“, – rašo „CBS News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, K. Leavitt pokalby su žurnalistais metu pareiškė, kad D. Trumpas šiandien paprašys V. Zelenskio prisijungti prie jų susitikimo su D. Putinu.

„Prezidentai Trumpas ir Putinas aptarė galimybę susitikti Budapešte, ir JAV lyderis aptars šią galimybę su prezidentu Zelenskiu, kai šis bus čia, Baltuosiuose rūmuose“, – sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į JAV su vizitu, kurio metu jis turėtų susitikti su šios šalies prezidentu D. Trumpu. Prezidentai Baltuosiuose rūmuose aptars galimą ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.

Trumpas ir Putinas ketina susitikti Budapešte

Spalio 16 d. D. Trumpas pirmą kartą per beveik du mėnesius kalbėjosi su Rusijos vadovu V. Putinu.

Po šio pokalbio jis paskelbė, jog planuojamas susitikimas Budapešte būtų pirmasis V. Putino apsilankymas Europos Sąjungos šalies sostinėje nuo karo pradžios. Toks vizitas reikštų, kad Rusijos vadovui tektų skristi per kitų ES valstybių teritoriją.

Po pokalbio D. Trumpas pareiškė, kad V. Putinui „nepatiko“ idėja perduoti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pridūrė manąs, jog šiuo metu „nėra idealus laikas“ antrinėms sankcijoms, kurios mažintų Rusijos pajamas iš energijos išteklių pardavimo.

