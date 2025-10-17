Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos delegacija parengė Trumpui prezentaciją apie „Tomahawk“ raketų naudą

2025-10-17 18:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 18:47

Ukrainos delegacija parengė JAV prezidentui Donaldui Trumpui pristatymą, kaip naudotų „Tomahawk“ raketas, jei jos bus suteiktos, praneša „Reuters“ korespondentas Gramas Slattery.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos delegacija parengė JAV prezidentui Donaldui Trumpui pristatymą, kaip naudotų „Tomahawk“ raketas, jei jos bus suteiktos, praneša „Reuters“ korespondentas Gramas Slattery.

REKLAMA
1

Remiantis aukšto rango agentūros šaltinio informacija, Ukrainos delegacija parengė D. Trumpui prezentaciją apie „Tomahawk“ raketų naudojimą, jei jos bus suteiktos. Taip pat prezentacijoje bus parodo, kaip šio raketos gali pakeisti karo eigą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į JAV su vizitu, kurio metu jis turėtų susitikti su šios šalies prezidentu D. Trumpu. Prezidentai Baltuosiuose rūmuose aptars galimą ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.

REKLAMA
REKLAMA

Žiniasklaida: Vašingtonas greičiausiai neduos Kyjivui raketų „Tomahawk“

Buvęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas britų transliuotojui BBC teigė, kad JAV greičiausiai nesuteiks Ukrainai raketų „Tomahawk“, nes jų naudojimui reikalinga didelė JAV pagalba.

REKLAMA

„Dėl žvalgybos, taikinių nustatymo, misijų maršrutų nustatymo JAV būtų įtrauktos taip, kaip Donaldui Trumpui ilgainiui pradėtų labai nepatikti“, – BBC  televizijai sakė į atsargą išėjęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas Markas Montgomery.

Jis pridūrė, kad šioms raketoms reikalinga „speciali įranga“, kurios JAV greičiausiai nenorės perduoti.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, nors galimybė, kad D. Trumpas pasiūlys raketas „Tomahawk“ Kyjivui išlieka, tačiau, pasak jo tai būtų „labiau politinis, o ne karinis klausimas.“ M. Montgomery pridūrė nesitikintis jas artimiausiu metu pamatyti mūšio lauke.

Po pokalbio su Putinu – atsargūs Trumpo žodžiai apie „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai

D. Trumpas ketvirtadienį sakė, kad su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu susitiks per artimiausias dvi savaites, o apie „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai JAV prezidentas kalbėjo atsargiau, rašo „Sky News“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad rytojaus susitikime informuos Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį apie savo pokalbį su V. Putinu.

Kaip pažymėjo „Sky News“, D. Trumpas taip pat atrodo atsargesnis dėl perspektyvos tiekti Ukrainai tolimosios veikimo raketas „Tomahawk“.

„Mums, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, taip pat reikia „Tomahawk“ raketų – mes turime jų daug, bet jos mums reikalingos“, – sako jis.

„Mes negalime išeikvoti savo šalies atsargų... Nežinau, ką galime padaryti šiuo klausimu“, – kalbėjo D. Trumpas

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Petro Porošenka BNS Foto
Petro Porošenka Vilniuje: Donaldo Trumpo koziris taikai Ukrainoje – galimas „Tomahawk“ perdavimas
Donaldas Trumpas
Žiniasklaida: Vašingtonas greičiausiai neduos Kyjivui raketų „Tomahawk“ (8)
Kyrylo Budanovas (nuotr. SCANPIX)
Nors Ukrainos politikai tiki karo pabaiga dar šiemet, Budanovas įspėja: ramaus gyvenimo nebus (3)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Putinas išsigando“: kai Trumpas stiprina spaudimą, Kremlius bando jį įtraukti į „derybas“ (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų