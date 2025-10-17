Ukrainos delegacija parengė Trumpui prezentaciją apie „Tomahawk“ raketų naudą

Remiantis aukšto rango agentūros šaltinio informacija, Ukrainos delegacija parengė D. Trumpui prezentaciją apie „Tomahawk“ raketų naudojimą, jei jos bus suteiktos. Taip pat prezentacijoje bus parodo, kaip šio raketos gali pakeisti karo eigą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į JAV su vizitu, kurio metu jis turėtų susitikti su šios šalies prezidentu D. Trumpu. Prezidentai Baltuosiuose rūmuose aptars galimą ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.
Žiniasklaida: Vašingtonas greičiausiai neduos Kyjivui raketų „Tomahawk“
Buvęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas britų transliuotojui BBC teigė, kad JAV greičiausiai nesuteiks Ukrainai raketų „Tomahawk“, nes jų naudojimui reikalinga didelė JAV pagalba.
„Dėl žvalgybos, taikinių nustatymo, misijų maršrutų nustatymo JAV būtų įtrauktos taip, kaip Donaldui Trumpui ilgainiui pradėtų labai nepatikti“, – BBC televizijai sakė į atsargą išėjęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas Markas Montgomery.
Jis pridūrė, kad šioms raketoms reikalinga „speciali įranga“, kurios JAV greičiausiai nenorės perduoti.
Jo teigimu, nors galimybė, kad D. Trumpas pasiūlys raketas „Tomahawk“ Kyjivui išlieka, tačiau, pasak jo tai būtų „labiau politinis, o ne karinis klausimas.“ M. Montgomery pridūrė nesitikintis jas artimiausiu metu pamatyti mūšio lauke.
Po pokalbio su Putinu – atsargūs Trumpo žodžiai apie „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai
D. Trumpas ketvirtadienį sakė, kad su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu susitiks per artimiausias dvi savaites, o apie „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai JAV prezidentas kalbėjo atsargiau, rašo „Sky News“.
D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad rytojaus susitikime informuos Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį apie savo pokalbį su V. Putinu.
Kaip pažymėjo „Sky News“, D. Trumpas taip pat atrodo atsargesnis dėl perspektyvos tiekti Ukrainai tolimosios veikimo raketas „Tomahawk“.
„Mums, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, taip pat reikia „Tomahawk“ raketų – mes turime jų daug, bet jos mums reikalingos“, – sako jis.
„Mes negalime išeikvoti savo šalies atsargų... Nežinau, ką galime padaryti šiuo klausimu“, – kalbėjo D. Trumpas
