TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas taip suerzino Trumpą, kad šis pakėlė balsą, grasino išeiti ir atšaukė pietus: aiškėja naujos susitikimo Aliaskoje detalės

2025-10-17 13:42 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-17 13:42

„Financial Times“ skelbia naujų detalių apie Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą Aliaskoje. Anot leidinio, V. Putinas suerzino D. Trumpą, buvo atšaukti planuoti pietūs.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
48

„Financial Times" skelbia naujų detalių apie Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą Aliaskoje. Anot leidinio, V. Putinas suerzino D. Trumpą, buvo atšaukti planuoti pietūs.

D. Trumpas ketvirtadienį pranešė, kad netrukus vėl susitiks su V. Putinu. Šį kartą susitikimas turėtų vykti Budapešte, Vengrijoje.

Aiškėja naujos susitikimo Aliaskoje detalės

Vasarą Aliaskoje vykęs susitikimas ekspertų nuomone buvo V. Putino pergalė. D. Trumpas jį pasitiko nutiesęs raudoną kilimą, spaudė ranką, šypsojosi.

Tačiau, pasak kelių „Financial Times“ šaltinių, už uždarų durų šiluma greitai išblėso.

V. Putinas susitikimo metu atmetė JAV pasiūlymą atšaukti sankcijas mainais už ugnies nutraukimą, tvirtindamas, kad karas baigsis tik tada, kai Ukraina kapituliuos ir atiduos daugiau teritorijos Donbase.

Tada Rusijos prezidentas pradėjo ilgą istorinę paskaitą D. Trumpui, kalbėjo apie viduramžių kunigaikščius, tokius kaip Novgorodo Rurikas ir Jaroslavas Išmintingasis, bei XVII a. kazokų vadą Bohdaną Chmelnickį – asmenybes, kurias jis dažnai mini, norėdamas pagrįsti savo teiginį, kad Ukraina ir Rusija yra viena tauta.

Pasak liudininkų, nustebęs D. Trumpas keletą kartų pakėlė balsą ir vienu metu pagrasino išeiti. Galiausiai jis sutrumpino susitikimą ir atšaukė numatytus pietus, per kuriuos platesnės delegacijos turėjo aptarti ekonominius ryšius ir bendradarbiavimą.

Po šio susitikimo D. Trumpo retorika Ukrainos atžvilgiu kiek pasikeitė, jis tapo griežtesnis kalbėdamas apie V. Putiną.

Putino ir Trumpo susitikimas
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Trumpas, paskelbęs apie planuojamą susitikimą su Putinu, Vašingtone susitinka su Zelenskiu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį Baltuosiuose rūmuose susitinka su Donaldu Trumpu, norėdamas gauti JAV gamybos raketų „Tomahawk“, nors JAV prezidentas vėl siekia susitarti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl naujo viršūnių susitikimo.

V. Zelenskis vyksta į Vašingtoną trečią kartą nuo D. Trumpo sugrįžimo į prezidento postą (po vasario mėnesį įvykusio katastrofiško televizinio barnio ir rugpjūtį įvykusio pakartotinio susitikimo), o JAV lyderio pozicija dėl karo kinta – tampa tai griežtesnė, tai nuolaidesnė.

Naujausias D. Trumpo posūkis įvyko V. Zelenskio vizito išvakarėse – jis paskelbė, kad susitiks su V. Putinu Budapešte, dar kartą siekdamas sudaryti taikos susitarimą ir nutraukti Maskvos 2022 m. pradėtą invaziją.

Ukraina tikėjosi, kad V. Zelenskio kelionė bus labiau skirta didinti spaudimą V. Putinui, ypač gaunant amerikiečių gamybos ilgojo nuotolio kruizinių raketų „Tomahawk“, galinčių smogti giliai į Rusijos teritoriją.

Tačiau D. Trumpas, kuris kažkada sakė, kad karą Ukrainoje gali užbaigti per 24 valandas, atrodo, yra nusiteikęs siekti naujo diplomatinio proveržio, panašaus į Gazos Ruožo paliaubų susitarimą, dėl kurio jis tarpininkavo praėjusią savaitę.

D. Trumpas ketvirtadienį sakė, kad jo pokalbis su V. Putinu buvo „labai produktyvus“ ir kad jie susitiks Vengrijos sostinėje per ateinančias dvi savaites. Jis pridūrė, kad tikisi surengti „atskirus, bet lygiaverčius“ susitikimus ir su V. Putinu, ir su V. Zelenskiu, tačiau smulkiau apie tai nepasisakė.

V. Zelenskis, ketvirtadienį atvykęs į Vašingtoną, išreiškė viltį, kad D. Trumpo sėkmė dėl susitarimo Gazos Ruože padės ir nutraukiant karą, dėl kurio jo paties šalis virsta griuvėsiais.

„Tikimės, kad impulsas pažaboti terorą ir karą, kuris pavyko Artimuosiuose Rytuose, padės užbaigti ir Rusijos karą prieš Ukrainą“, – platformoje „X“ teigė V. Zelenskis.

V. Zelenskis tvirtino, kad „Tomahawk“ raketų grėsmė privertė Maskvą derėtis.

„Jau dabar matome, kad Maskva skuba atnaujinti dialogą, kai tik išgirsta apie „Tomahawk‘us“, – sakė V. Zelenskis, pridurdamas, kad taip pat susitiks su JAV gynybos bendrovėmis, kad aptartų papildomą oro gynybos sistemų tiekimą.

„Jam nepatiko“

Tačiau D. Trumpo žodžiai sukėlė abejonių, ar Ukraina kada nors gaus trokštamus ginklus, kurių veikimo nuotolis siekia 1 600 km.

Ketvirtadienį D. Trumpas žurnalistams sakė, kad Jungtinės Valstijos negali „išeikvoti“ savo atsargų. „Mums jų taip pat reikia, todėl nežinau, ką galime dėl to padaryti“, – sakė jis.

JAV prezidentas sakė, kad Rusijos vadovui „nepatiko“, kai jis per jųdviejų pokalbį užsiminė apie galimybę perduoti „Tomahawk“ raketų Ukrainai.

Kremlius ketvirtadienį pareiškė, kad nedelsdamas ima rengtis Budapešto aukščiausiojo lygio susitikimui po, jų teigimu, „itin nuoširdaus ir pasitikėjimu grįsto“ V. Putino ir D. Trumpo pokalbio telefonu.

Tačiau V. Putinas sakė D. Trumpui, kad „Tomahawk“ raketų suteikimas Ukrainai „nepakeistų padėties mūšio lauke“ ir pakenktų „taikaus sprendimo perspektyvoms“, žurnalistams sakė Rusijos prezidento vyriausiasis padėjėjas Jurijus Ušakovas.

D. Trumpo santykiai su V. Putinu – lyderiu, dėl kurio jis per daugelį metų ne kartą reiškė susižavėjimą, – ir V. Zelenskiu smarkiai keitėsi nuo tada, kai jis sausį grįžo į Baltuosius rūmus.

Po pradinio suartėjimo su V. Putinu D. Trumpas rodė vis didesnį nusivylimą juo, ypač po to, kai iš susitikimo su juo Aliaskoje grįžo nematydamas horizonte karo pabaigos.

Tuo tarpu V. Zelenskis nuėjo priešingu keliu, susigrąžindamas D. Trumpo paramą po katastrofiško susitikimo Ovaliajame kabinete, kai JAV prezidentas ir viceprezidentas JD Vance‘as jį iškoneveikė prieš kameras.

Ukrainietis sugrįžo rugpjūtį – ne tik vilkėdamas kostiumą po to, kai per pirmąjį susitikimą buvo iškritikuotas už netinkamą aprangą, – bet ir lydimas daugybės solidarumą rodančių Vakarų lyderių.

