Nors Ukrainos politikai tiki karo pabaiga dar šiemet, Budanovas įspėja: ramaus gyvenimo nebus

Budanovas: ramaus gyvenimo nebus
Atsakydamas į žurnalistų klausimus spaudos konferencijos metu K. Budanovas pabrėžė, kad vadinamasis „izraelietiškas“ karo Ukrainoje pabaigos variantas yra visiškai įmanomas. Tačiau jis taip pat numato, kad ne visiems tai gali patikti.
„Turime būti pasirengę pasipriešinimui, įskaitant ginkluotą pasipriešinimą bet kuriuo metu – tai įvyks. Absoliučiai taikus, be grėsmės gyvenimas artimiausiais metais vargu ar bus įmanomas“, – paaiškino GUR vadovas.
„Izraelietiška taika“ Ukrainoje – tai taikos modelis, pagal kurį Kyjivas siekia užsitikrinti saugumą ir suverenitetą, remdamasi ne NATO naryste, o glaudžia dvišale karine ir politine parama iš Vakarų šalių, ypač JAV.
Šis požiūris įkvėptas Izraelio saugumo modelio, kuriame nėra formalių gynybos aljansų, tačiau yra stiprus strateginis bendradarbiavimas su JAV ir kitais partneriais.
„Rusija niekada neduos ramybės Ukrainai“
Ukrainos karininkas ir Odesos regiono saugumo ekspertas Sergejus Bratčukas „Telegraf“ papasakojo, kad dabar kariuomenė turi vieną tikslą. Tai – sunaikinti priešą mūšio lauke ir sumažinti jo karinę jėgą užnugaryje. Anot jo, jei kalbame apie karo pabaigą dabar, tai ji neįvyks nei šiandien, nei rytoj.
Anot jo, ukrainiečiai turi tai suprasti ir toliau dirbti, daryti spaudimą rusams ir jų infrastruktūrai, energetikai. Iš tikrųjų laukti karo pabaigos rankas sudėjus – ne variantas.
„Kol egzistuoja Rusijos Federacija, egzistuoja ir grėsmė. Ir didžiausias šiandienos uždavinys – sunaikinti tą patį potencialą karui vesti“, – pabrėžė Bratčukas.
Ukrainos politologas Aleksejus Golobuckis „Telegraf“ leidiniui sakė, kad netiki, jog karas baigsis artimiausiu metu. Jis įsitikinęs, kad visapusiškas Rusijos įsiveržimas negali baigtis čia ir dabar. Tačiau, anot jo, yra veiksnių, kurie gali priartinti taiką.
Vienas jų – vadinamasis „Trumpo faktorius“, nes JAV gali prisidėti prie Ukrainos pergalės arba karo veiksmų pabaigos.
„Tai faktorius, kuris keičia taisykles, keičia daugelio įvykių eigą“, – sako politologas.
A. Golobuckis aiškina, kad šiuo metu D. Trumpas naudoja vieną strategiją, ir jei ji nepadės užbaigti karo, greičiausiai JAV prezidentas pakeis savo sprendimą. Tačiau dabar kalbėti apie karo tarp Ukrainos ir Rusijos pabaigą yra per anksti.
Ukrainos politikai tiki karo pabaiga artimiausiu metu
Ukrainos parlamento narys Jurijus Kamelčukas yra įsitikinęs, kad kariniai veiksmai fronte gali baigtis netrukus. Būtent iki Kalėdų.
Anot politiko, pagrindinį vaidmenį karinių veiksmų pabaigoje vaidina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas, jei jis „įvyks artimiausiu metu“.
„Kada tiksliai įvyks šis susitikimas – nežinoma. Bet jei tai įvyks lapkričio mėnesį, tai iki Kalėdų galime sulaukti ugnies nutraukimo“, – tikino J. Kamelčukas.
Ukrainos politinės partijos „Tėvynė“ lyderė Julija Tymošenko interviu „Ukrainos radijui“ užtikrino, kad netrukus šalyje įsivyraus taika. Ji pabrėžė, kad kai tik tai įvyks, iš karto prasidės visiškas valdžios pertvarkymas.
„Aš, pavyzdžiui, žinodama informaciją, tikiu, kad šio karo pabaiga yra netoli. Mes visi labai to tikimės ir visi dirbame, kad tai įvyktų“, – sakė politikė.
Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys, atstovaujantis V. Zelenskio partijai „Tautos tarnas“ Maksimas Bužanskis tikisi, kad ugnis bus nutraukta iki lapkričio pabaigos. O karas, jo nuomone, gali baigtis per artimiausius kelis mėnesius.
„Dabar tikiuosi, kad iki lapkričio pabaigos karo veiksmai bus sustabdyti. Dabar nekalbu apie taiką, karo pabaigą, susitarimų pasirašymą. Bet man atrodo, kad šis lūkestis tvyro ore“, – kalbėjo politikas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!