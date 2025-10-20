Naujausias tyrimas išdavė, ar žmonės ruošiasi karui: išvardijo perkamiausius daiktus

Į išgyvenimo reikmenų parduotuvę atvykęs vilnietis Petras ieško, ką galėtų nusipirkti kelionėms. Anot jo, pomėgis keliauti praverstų, jei užkluptų ekstremali situacija – būtų iš anksto pasiruošęs.
„Miegmaišis koks, palapinė, maisto pagrindiniai dalykai, kad pasišildyčiau kažką“, – vardijo Petras.
Petras mano, jog atsarga gėdos nedaro.
„Žmogus tuo labiau sprendimą priima, traukiasi, nelaukia, kol ant galvos kažkas užkris“, – tikino vilnietis.
Parduotuvės „Armijai ir civiliams“ atstovas pasakoja, jog pastaruoju metu žmonės perka išgyvenimui reikalingas prekes – įvairius miegmaišius, vandeniu užpilamą maistą, dujų balionėlius.
„Yra tokie filtrai – filtras gertuvė, su juo galima pasisemti vandens iš ežero ar upės“, – rodė parduotuvės konsultantas Rolandas Lupeikis.
Lankytojai perka ir kuprines ne tik sau, bet ir visai šeimai.
„Jeigu jau visai šeimai, tai perka didesnę kuprinę – 70 litrų ir daugiau. Daugiau žmonių atėjo po dronų skrydžių į Lenkiją“, – aiškino R. Lupeikis.
Tyrimas atskleidė, kiek žmonės pasiruošę reaguoti
Naujausias „Spinter“ tyrimas atskleidžia, jog tik 3 iš 10 gyventojų yra pasiruošę reaguoti į krizę ar nelaimę, jeigu ji įvyktų rytoj. O štai 6 iš 10 nė nežino, kaip reikėtų evakuotis. Štai, ką jie sako:
„Jaustumėtės pasiruošusi? – Ne. – Kodėl? – Todėl, kad netikiu, kad galėtų būtų karas, vaikeli, netikiu šituo.“
„Žiūrėtumėme pagal tos minutės situaciją, ar užtenka nuvažiuot į kokį kaimą pradžioje, ar čia jau reikia rimčiau – ramiau į užsienį būtų.“
„Tiesiog turiu namus, turiu rūsį ir manau, kad ten būsiu.“
„Pasiruošusi. – O kaip pasiruošusi? – Į „sklepą“ eisiu.“
„O kam? – Pradėtų kristi bombos ant galvos. – Tai ką padarysi? Tegu krenta.“
Tyrimas atskleidžia ir tai, kad 8 iš 10 apklaustųjų nėra susidėję išvykimo krepšio, jeigu juos ištiktų ekstremali situacija. Ko griebtųsi gyventojai, jeigu juos ištiktų krizinė situacija? Štai, ką jie sako:
„Vyrą ir dokumentus, aišku, čia svarbiausia.“
„Drabužiai, vaistai, vanduo, vis tiek vaikai auga, tai po truputį keičiasi.“
„Koks susiruošimas? „Bonkė“ vandens su savimi, svarbiausia, vanduo.“
„Nemanote, kad būtų geriau pasiruošti ir nesukti galvos? – Galbūt, bet aš nesiruošiu kažkodėl.“
„Gyvenu, džiaugiuosi ir tikrai negalvoju, kas blogiausia.“
„Pirmyn, šautuvą ir pirmyn, o ką daugiau, jei pašauks tėvynė.“
Pasakė, kodėl žmonės nesiruošia karui
Pasak Raudonojo Kryžiaus atstovų, dalis žmonių nesiruošia, nes jiems pasirengimas kelia stresą ar nežino, kur ieškoti informacijos.
„Dalis tikisi, kad krizės mus aplenks, o dar kiti galvoja, kad mumis pasirūpins kažkas kitas – tai institucijos arba ministerijos“, – teigė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus generalinė sekretorė Ingrida Damulienė.
Naujausias tyrimas atskleidžia ir tai, kad 40 proc. žmonių nežino, kur yra artimiausia priedanga. Pasak vidaus reikalų ministro, šiai dienai Lietuvoje yra virš 6,5 tūkst. priedangų. Tiesa, jų trūksta.
„Dabar turim 55 proc. – tai 1,5 milijono gyventojų galės pasinaudoti viešomis priedangomis, kurios yra įtrauktos į žemėlapį“, – komentavo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Mes šiandien jau esame parengę 418 priedangų, tai galime patalpinti 43 proc. mūsų rajono gyventojų“, – aiškino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Vidaus reikalų ministras sako, kad ketina plėsti priedangų skaičių. Tam iš Europos Sąjungos fondo lėšų bus skirta 52 milijonai eurų.
„Tikimės, kad artimiausiu metu virš 300 priedangų bus pritaikyta pagal tą standartą, kuriam yra planuojami“, – tvirtino vidaus reikalų ministras.
O kur šiuo metu yra artimiausia jums priedanga, galima pamatyti „LT72“ programėlėje ir interneto svetainėje. Ten galima rasti ir instrukcijas, ką susidėti į išvykimo krepšį ir kaip pasiruošti artėjančiai grėsmei.
