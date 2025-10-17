Ukrainos pajėgos sugriovė rusų planus: pavasario ir vasaros puolimas žlugo

Anot štabo, Ukrainos ž pajėgos toliau sulaiko Rusijos okupantus visose kryptyse, suduoda jiems veiksmingus smūgius, naikina rusų pajėgas ir techniką.
Putinas taip suerzino Trumpą, kad šis pakėlė balsą, grasino išeiti ir atšaukė pietus: aiškėja naujos susitikimo Aliaskoje detalės
„Financial Times“ skelbia naujų detalių apie Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą Aliaskoje. Anot leidinio, V. Putinas suerzino D. Trumpą, buvo atšaukti planuoti pietūs.
Rusija skelbia užėmusi tris kaimus Ukrainos rytuose
Rusija penktadienį paskelbė užėmusi tris kaimus Ukrainos rytinėse Dnipropetrovsko ir Charkivo srityse, įskaitant rajonus, kuriuos Kyjivo pajėgos atsikovojo per netikėtą kontrpuolimą prieš trejus metus.
Rusijos kariuomenė nurodė užėmusi Piščanę ir Tychę Charkivo srityje ir Pryvilią Dnipropetrovsko regione.
Rusai virš Krymo numušė savo pačių lėktuvą
Rusijos karinės pajėgos numušė savo lėktuvą virš Krymo, sako Ukrainos karinių jūros pajėgų atstovas Dmitrijus Pletenčukas, rašo UNIAN.
Tuo metu rusai esą gynėsi nuo dronų atakos.
„Ten vis dar dega. Bet šiandien užsidegė ir kita vieta. Taip atrėmė ukrainiečių atakas, kad galiausiai sugebėjo numušti savo paties lėktuvą virš Krymo. Kova tęsiasi“, – cituojamas jis.
Prieš Trumpo susitikimus su Zelenskiu ir Putinu – Vance`o žinia: „Jie tiesiog nėra pasiekę to taško“
Kol kas nei Rusija, nei Ukraina nėra pasirengusios pasiekti taikos susitarimą, sako JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as. Apie tai jis kalbėjo interviu „Newsmax“.
„Nors energinga JAV prezidento diplomatija gali priartinti šalis prie bendro taško, galiausiai abi šalys turi būti pasirengusios sudaryti susitarimą“, – sako jis.
„Ir šiuo metu, nepaisant visų mūsų pastangų, ir mes toliau dirbsime, rusai ir ukrainiečiai tiesiog nėra pasiekę taško, kuriame galėtų sudaryti susitarimą“, – priduria J. D. Vance‘as.
Zelenskį JAV pasitiko Jermakas, o ne Trumpas? Tas pats buvo ir su Bidenu
Ketvirtadienį Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį Andrews karinėje bazėje JAV pasitiko jo kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Rusų informaciniuose šaltiniuose iškart pulta skelbti, kad tai yra „Trumpo nepagarbos Zelenskiui ženklas“, tačiau V. Zelenskis taip pat buvo pasitiktas ir 2022 m. vizito metu, kuomet JAV prezidentu buvo J. Bidenas.
Zelenskis JAV susitiko su „Patriot“ sistemų gamintojais
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su „Patriot“ sistemų gamintojos bendrovės „Raytheon“ atstovais pareiškė, kad yra sprendimų, galinčių dar geriau apsaugoti žmonių gyvybes Ukrainoje.
V. Zelenskis tai pareiškė „Facebook“ įraše, kurį matė „Ukrinform“.
„Papasakojau jiems apie padėtį mūšio lauke ir suintensyvėjusias Rusijos atakas prieš mūsų žmones ir civilinę infrastruktūrą“, – sakė V. Zelenskis.
Šalys aptarė „Raytheon“ gamybinius pajėgumus, galimas dvišalio bendradarbiavimo kryptis stiprinant Ukrainos oro gynybos ir tolimojo nuotolio pajėgumus, taip pat Ukrainos ir Amerikos bendros gamybos perspektyvas.
„Sprendimų, kaip sustiprinti žmonių gyvybių apsaugą Ukrainoje, yra, ir mes visais lygmenimis dirbame, kad užtikrintume jų įgyvendinimą. Dėkoju „Raytheon“ už pasirengimą toliau remti Ukrainą“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidento interneto svetainėje paskelbtame pareiškime V. Zelenskis padėkojo „Raytheon“ už oro gynybos sistemas ir pabrėžė, kad jos padėjo išgelbėti daugybę ukrainiečių gyvybių.
Pasak prezidento, Rusijai nepavyksta pasiekti jokių savo tikslų, todėl ji intensyvina atakas prieš civilinę infrastruktūrą ir žmones, įskaitant smūgius energetikos sistemai. Šių atakų metu rusai kasdien paleidžia daugiau kaip 500 bepiločių orlaivių ir dešimtis raketų.
„Raytheon“ atstovai pareiškė užuojautą ukrainiečiams, per Rusijos smūgius netekusiems savo šeimos narių ir artimųjų, ir patikino esantys pasirengę remti Ukrainą.
V. Zelenskis atvyko į JAV vizito, kurio metu vėliau penktadienį numatytas susitikimas su prezidentu Donaldu Trumpu.
Ukraina neutralizavo 35 iš 70 per naktį Rusijos paleistų dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos nuo ketvirtadienio vakaro numušė arba nuslopino 35 iš 70 Rusijos dronų.
Nuo ketvirtadienio 20 val. rusai paleido į Ukraina 70 smogiamųjų bepiločių orlaivių, įskaitant „Shahed“, „Geran“ ir kitų tipų, iš Milerovo, Kursko ir Primorsko-Achtarsko Rusijoje bei Čaudos laikinai okupuotame Kryme, feisbuke pranešė Ukrainos oro pajėgų vadovybė. Apie 50 iš jų buvo „Shahed“ tipo dronai.
Pirminiais duomenimis, iki penktadienio 9 val. oro gynybos pajėgos virš šiaurinių ir rytinių šalies regionų numušė arba nuslopino 35 „Shahed“, „Geran“ ir kitų tipų dronus.
Dešimtyje vietų užfiksuoti 31 drono smūgiai, dar dviejose vietose nukrito numuštų bepiločių orlaivių nuolaužos.
Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad ataka tęsiasi, keli priešo dronai vis dar yra Ukrainos oro erdvėje.
Zelenskis po masinės atakos prieš jo gimtąjį miestą: rusams niekas nesikeičia
Po masinės Rusijos dronų atakos Kryvyj Rihe Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžia, kad Rusija tęsia terorą.
„Rusijai niekas nepasikeitė. Nė viena naktis praėjusiomis savaitėmis nepraėjo be rusų atakų“, – rašė jis tinkle „Telegram“.
„Rusija toliau terorizuoja gyvenimą Ukrainoje. Dronų atakų banga smogė Kryvyj Rihui – civilinei infrastruktūrai. Danguje buvo matyti dar dešimtys kovinių dronų. Matėsi ir raketų“, – teigė V. Zelenskis.
Rusija pirmiausiai taikosi į infrastruktūrą. Tai sistemingas teroras prieš mūsų energetiką, pažymėjo V. Zelenskis.
„Rusija mėgina šią Europos dalį paversti pavojaus ir kančios sala. Svarbu to neleisti“, – tęsė prezidentas.
Naktį Rusija surengė masinę dronų ataką Kryvyj Rihe. Karinės administracijos duomenimis, mieste driokstelėjo mažiausiai dešimt sprogimu. Apgadinta energetikos infrastruktūra.
Zelenskis Trumpui atskleidė, kokia sąlyga susitiks su Putinu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Vašingtoną ir penktadienį čia susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Kaip skelbia „Axios“, V. Zelenskis D. Trumpui nurodė, kad yra pasirengęs susitikti su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, tačiau įvardijo sąlygą, rašo UNIAN.
Ukrainoje žuvo rusų karo korespondentas
Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos okupuotoje Ukrainos Zaporižios srities dalyje žuvo valstybinės rusų naujienų agentūros „Ria Novosti“ žurnalistas, pranešė agentūra.
Jos „karo korespondentas“ Ivanas Zuevas žuvo nuo Ukrainos drono vykdydamas žurnalistinę užduotį iš Zaporižios, teigiama pranešime. Jo kolega Jurijus Voitkevičius per ataką buvo sunkiai sužeistas.
I. Zuevas, anot duomenų, keletą metų dirbo „Ria Novosti“ ir yra gavęs kelis valstybinius apdovanojimus. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė užuojautą, o J. Voitkevičiui palinkėjo greitai pasveikti, pranešė „Ria Novosti“.
Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasarį Ukrainoje, žurnalistų organizacijų duomenimis, žuvo beveik dvi dešimtys žurnalistų. Prieš dvi savaites per drono ataką netoli fronto Rytų Ukrainos Donecko srityje žuvo prancūzų fotožurnalistas Antoni Lallicanas. Jo kolega ukrainietis tada buvo sužeistas.
Kryme – serija galingų sprogimų: vardija, kam buvo smogta
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį aneksuotame Kryme nugriaudėjo serija galingų sprogimų, remdamiesi „Telegram“ kanalo „Krymskyj Veter“ pranešimais rašo UNIAN.
Kanalo duomenis, naktį Gvardeiskojės gyvenvietę atakavo dronai. Pranešama, kad dega naftos bazė. Anot liudininkų, artėjant rytui gaisras labai sustiprėjo.
Sprogimai griaudėti pradėjo apie 2:40.
Taip pat skelbiama, kad buvo pataikyta į šaudmenų sandėlį. Simferopolyje taip pat nugriaudėjo mažiausiai keturi galingi sprogimai. Liudininkai praneša, kad matė dūmų stulpus virš miesto. Kol kas nežinoma, kas buvo atakuota.
Ukrainos ambasadorė JAV: Rusija savo veiksmais atmeta Trumpo pastangas
Ukrainos ambasadorė Vašingtone ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija, vykdydama terorą prieš Ukrainą, parodo savo tikrąjį požiūrį į taiką, po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino pažangą derybose su rusų vadovu Vladimiru Putinu.
„Rusija vėl pasirinko raketas, o ne dialogą, paversdama šią ataką tiesioginiu smūgiu prezidento Trumpo vykdomoms taikos pastangoms“, – sakoma ambasadorės Olhos Stefanišynos pareiškime po to, kai dėl plataus masto naktinių Maskvos smūgių visoje Ukrainoje nutrūko elektros tiekimas.
„Šie išpuoliai rodo, kad Maskvos strategija yra teroras ir nualinimas“, – teigė ji.
JAV prezidentas ketvirtadienį surengė pokalbį telefonu su V. Putinu, su kuriuo jis sutiko dar kartą susitikti, šį kartą Vengrijoje.
Penktadienį rengiamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, kuris spaudžia Vašingtoną suteikti ilgojo nuotolio raketas „Tomahawk“, ir D. Trumpo susitikimas Baltuosiuose rūmuose.
„Vienintelis veiksmingas atsakas yra spaudimas – griežtesnės sankcijos, sustiprinta oro gynyba ir tolimojo nuotolio pajėgumų tiekimas“, – sakė O. Stefanišyna.
Nuo Ukrainos partnerių vienybės ir ryžto priklausys, kaip greitai baigsis šalies karas su Rusija, pridūrė ji.
Putino ir Trumpo susitikimas: įvardijo, kaip Rusija gali vėl pasinaudoti JAV
Įtakingas leidinys „Bloomberg“ apžvelgė, ko galima tikėtis iš planuojamo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimo.
D. Trumpas tęsia pastangas užbaigti karą Ukrainoje. Ketvirtadienį jis pranešė, kad kalbėjosi su V. Putinu ir kad netrukus turėtų su juo susitikti Budapešte, Vengrijoje.
Pastarosiomis savaitėmis D. Trumpas vis labiau šilčiau elgėsi su Volodymyru Zelenskiu, o V. Putino atžvilgiu tapo šaltesnis.
Kryvyj Riho mieste Ukrainoje – masinė rusiškų dronų ataka
Ukrainos Kryvyj Riho miestas masiškai atakuojamas „Shahed“ bepiločiais orlaiviais, pranešama apie daugiau kaip 10 sprogimų, nes veikia oro gynybos sistemos.
Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.
„Kryvyj Rihas. Masinė „Shahed“ ataka. Jau daugiau nei 10 sprogimų ir daugiau nei 10 šahedų virš miesto“, – rašė jis.
Oro gynybos daliniai naikina priešo taikinius mieste. Gyventojai raginami likti slėptuvėse, kol bus pranešta apie oro pavojaus atšaukimą.
Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį Rusijos pajėgos Charkivo sritį atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis, apgadindamos pramonės objektus ir gyvenamuosius pastatus.
Rusijos Sočyje – nerimas: visą naktį kaukė sirenos, pranešama apie ataką
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį virš Rusijos Sočio nugriaudėjo sprogimai. Vietos valdžia teigia, kad Rusijos oro gynybos pajėgos atrėmė raketų ataką, rašo „Kanal24“, remdamiesi rusų leidiniu „RIA Novosti“.
Pranešimai apie sprogimus Sočyje pasirodė naktį po 3:00. Vietiniai pasakoja, kad girdėjo apie tris sprogimus virš Adlerio mikrorajono.
Šaltiniai: Zelenskis nustebo dėl netikėto Trumpo pareiškimo
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo komanda buvo nustebinti JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimu susitikti su Vladimiru Putinu, skelbia „Axios“, rašo UNIAN.
Anot leidinio, Ukrainos lyderis, kuris ketvirtadienį atvyko į Vašingtoną, pastarosiomis dienomis demonstravo atsargų optimizmą prieš susitikimą su D. Trumpu. Kyjivas tikėjosi, kad Baltieji rūmai sutiks perduoti Ukrainai tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“.
Tačiau netrukus po V. Zelensko nusileidimo JAV paaiškėjo, kad D. Trumpas jau kalbėjosi su V. Putinu ir susitarė susitikti su juo Budapešte – valstybės, kurią Kyjive laiko viena iš mažiausiai draugiškų Ukrainai, sostinėje.
„Ukrainos prezidentas ir jo komanda buvo nustebinti Trumpo pareiškimo, kad jis kalbėjosi su Vladimiru Putinu ir sutiko susitikti su juo Vengrijoje“, – rašo leidinys.
Su rusų vadovu susitiksiantis Donaldas Trumpas reiškia abejones dėl „Tomahawk“ suteikimo Ukrainai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, ketvirtadienį paskelbęs, kad Vengrijoje susitiks su rusų vadovu Vladimiru Putinu, išsakė abejonių dėl raketų „Tomahawk“ suteikimo Kyjivui, likus vos dienai iki Ukrainos lyderio vizito Baltuosiuose rūmuose.
D. Trumpas sakė, kad Rusijos prezidentui „nepatiko“, kai jis per jų pokalbį užsiminė apie galimybę perduoti Ukrainai 1,6 tūkst. km nuotolio raketas.
Tačiau D. Trumpas suabejojo, ar Ukraina iš tikrųjų gaus trokštamų JAV pagamintų ginklų, teigdamas, kad JAV negali „išeikvoti“ savo atsargų.
„Mums jų taip pat reikia, todėl nežinau, ką galime dėl to padaryti“, – sakė jis.
Į Vašingtoną ketvirtadienį atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino, kad raketų „Tomahawk“ suteikimo grėsmė privertė Maskvą derėtis, nors jis ir susiduria su vėl besikeičiančia D. Trumpo pozicija dėl karo.
„Jau matome, kad Maskva skuba atnaujinti dialogą, kai tik išgirsta apie „Tomahawk“, – teigė V. Zelenskis ir pridūrė, kad jis taip pat susitiks su JAV gynybos bendrovėmis aptarti papildomo oro gynybos sistemų tiekimo.
Jis sakė, kad tikisi, jog D. Trumpo tarpininkaujant pasiektas taikos Artimuosiuose Rytuose susitarimas suteiks postūmį užbaigiant karą Ukrainoje.
V. Putinas pokalbio metu pasakė D. Trumpui, kad „Tomahawk“ suteikimas Ukrainai „nepakeistų padėties mūšio lauke“ ir pakenktų „taikaus sprendimo perspektyvoms“, teigė Kremliaus patarėjas užsienio reikalų klausimais Jurijus Ušakovas.
Ukrainos pajėgos sugriovė rusų planus: pavasario ir vasaros puolimas žlugo
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų štabas sako, kad sužlugdė rusų pavasario–vasaros puolimą. Apie tai štabas paskelbė savo „Telegram“ kanale.
Anot štabo, Ukrainos ž pajėgos toliau sulaiko Rusijos okupantus visose kryptyse, suduoda jiems veiksmingus smūgius, naikina rusų pajėgas ir techniką.
Nepaisant to, kad padėtis karo veiksmų rajonuose išlieka sudėtinga, anot ukrainiečių, Rusija neturi strateginės iniciatyvos savo rankose. Didžiulėmis aukomis rusai pasiekė nežymią pažangą kai kuriuose fronto ruožuose.
Vien rugsėjo mėnesį okupantų nuostoliai siekė beveik 29 tūkstančius karių, buvo sunaikinta ir apgadinta 70 tankų, 65 šarvuotosios kovinės mašinos, daugiau nei 1 050 artilerijos sistemų, šešios raketų sistemos ir kita technika.
Nuo metų pradžios paimta į nelaisvę 2 060 Rusijos karo tarnybos karių.
„Galime konstatuoti, kad Ukrainos kariai sustabdė priešo pavasario–vasaros puolimo kampaniją ir toliau griauna tolesnius Kremliaus planus, taikydami asimetrines priemones, kad išlygintų priešo pranašumą personalo ir ginkluotės srityse.
Taikome veiksmingas aktyvios gynybos priemones, kurių metu tam tikrose kryptyse gynybos pajėgos vykdo kontratakines operacijas. Taip pat mūsų padaliniai sėkmingai vykdo šturmo operacijas, siekdami atkurti prarastas pozicijas. Pirmiausia, Ukrainos kariai toliau stumia rusų okupantus iš Sumų srities teritorijos. Tęsiame aktyvius veiksmus Pokrovsko rajone Donecko srityje. Turime tam tikrų laimėjimų atkuriant kontrolę Zaporižios srities teritorijoje.
Yra ir kitų fronto ruožų, kur priešas neturi jokių laimėjimų“, – teigiama pranešime.
Anot ukrainiečių, visus karo metus efektyviausiai vykdomi giluminiai smūgiai į Rusijos teritoriją. Vykdant operaciją „Deep Strike“ naikinami kariniai objektai, logistika ir rusų energetikos kompleksas.
„Šių veiksmų rezultatas tampa vis labiau juntamas Rusijos kariuomenei ir ekonomikai.
Nuo metų pradžios sėkmingai smogta 45 objektams, priklausantiems Rusijos kuro ir energetikos bei kariniam-pramoniniam kompleksui.
Dėl to bendras degalų ir tepalų gamybos apimtis Rusijoje sumažėjo beveik 25 proc. Kasdien dėl naftos produktų eksporto sumažėjimo agresyvi šalis praranda daugiau nei 46 mln. JAV dolerių. Priešo logistikos išteklių sunaikinimas žymiai apsunkina jo galimybes vykdyti aktyvius karo veiksmus“, – sakoma pranešime.