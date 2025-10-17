Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Susisiekimo ministerija ir kariuomenė pristatys būdus, kaip stiprinti oro erdvę

2025-10-17 06:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 06:36

Didėjant dronų incidentams, penktadienį susisiekimo ministras Juras Taminskas su Karinių oro pajėgų pulkininku leitenantu Povilu Cicėnu pristatys sprendimus, kuriais siekiama sustiprinti Lietuvos oro erdvės apsaugą.

Susisiekimo ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Didėjant dronų incidentams, penktadienį susisiekimo ministras Juras Taminskas su Karinių oro pajėgų pulkininku leitenantu Povilu Cicėnu pristatys sprendimus, kuriais siekiama sustiprinti Lietuvos oro erdvės apsaugą.

0

„Bus paaiškinta, kaip veiks naujai nustatytas ribojamųjų zonų tinklas visoje Lietuvos teritorijoje, įteisintas Aviacijos įstatymo ir Karinės jėgos naudojimo statuto pakeitimais. Taip pat bus aptarti pokyčiai, svarbūs civilinės aviacijos bendruomenei“, – rašoma Susisiekimo ministerijos pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad diskusijos dėl oro gynybos stiprinimo kilo po to, kai šią vasarą Lietuvos oro erdvę pažeidė du dronai, įskridę iš Baltarusijos, kurių vienas jų turėjo sprogmenų. 

19 Rusijos bepiločių rugsėjį pažeidė ir Lenkijos oro erdvę. Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą. Incidentą pasmerkė šalies sąjungininkai. Savo ruožtu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ragino rytiniame NATO flange įgyvendinti rotacinį oro gynybos modelį.

Rusijos oro erdvės pažeidimai pastaruoju metu taip pat fiksuoti ir kitose NATO šalyse – Rumunijoje, Danijoje, Estijoje. Po šių atvejų, pradėta plačiau diskutuoti, kaip atremti tokias priešiškų valstybių provokacijas. NATO valstybių lyderiai, tarp jų ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, ragino numušinėti sąjungininkų oro erdvę pažeidusius rusų orlaivius, bet dalis valstybių baiminasi, kad tai gali provokuoti Rusiją.

