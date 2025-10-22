Vilniuje vyks didžiausia Europos LGBTI teisių konferencija

Kaip skelbia nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, renginys suburs daugiau kaip 450 žmogaus teisių aktyvistų, teisininkų, politikų ir žmogaus teisių gynėjų iš Europos ir Centrinės Azijos.
Šių metų konferencijos tema – „Žvelkime į priekį“ – „kvies žmogaus teisių judėjimą drąsiai žvelgti į ateitį ir permąstyti savo strategijas sparčiai kintančiame pasaulyje“.
Konferencijos programoje – dešimtys sesijų, diskusijų ir dirbtuvių, skirtų naujiems išteklių pritraukimo būdams, bendruomenių stiprinimui bei kovai su judėjimais, nukreiptais prieš žmogaus teises.
„Aktyvistai ir politikos formuotojai diskutuos, kaip išlaikyti teisinius laimėjimus, reaguoti į grėsmingą politinį poliarizavimąsi ir rasti naujų būdų augti net ir tuo metu, kai resursai mažėja, o grėsmės didėja“, – teigiama pranešime.
Kaip rašė BNS, šių metų balandį Konstitucinis Teismas (KT) paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
„Lietuva, žengdama žingsnius partnerystės įteisinimo link, tampa šio proceso simboliu“, – sako „ILGA-Europe“ politikos direktorė Katrin Hugendubel.
Naujausiame šių metų „ILGA-Europe“ sudaromame LGBTI bendruomenės teisių užtikrinimo reitinge Lietuva užėmė 36 vietą iš 49 šalių.
