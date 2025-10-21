Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nuo rytdienos pareigūnai lankysis gyventojų namuose – pasiruoškite

2025-10-21 14:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 14:07

Spalio 22 d. nuo 9.00 iki 11.30 val. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnai Vilniuje rengia prevencines akcijas „Saugūs namai“ ir „Daugiabučiai namai be gaisrų“.

Laiptinė (nuotr. 123rf.com)

Spalio 22 d. nuo 9.00 iki 11.30 val. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnai Vilniuje rengia prevencines akcijas „Saugūs namai“ ir „Daugiabučiai namai be gaisrų“.

REKLAMA
1

Jų metu pareigūnai lankys gyventojų būstus, skatins gyventojus įsirengti autonominius dūmų detektorius ir dalins informacinius lankstinukus, rašoma pranešime žiniasklaidai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prevencinės akcijos metu pareigūnai primins gyventojams, kad dūmų detektorius namuose privaloma turėti, patars, kaip ir kokiose vietose juos įrengti, paaiškins jų veikimo principus, primins, kad būtina laiku pakeisti jų elementus, o esant galimybei padės juos įrengti.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat suteiks konsultacijų ir praktinių patarimų saugios aplinkos ir saugių namų klausimais. 

REKLAMA

Šios prevencinės akcijos tikslas – skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti šalies gyventojų saugios gyvensenos įpročius, sustiprinti gaisrų prevenciją gyvenamajame sektoriuje, gerinti šalies gyventojų namų gaisrinę saugą. 

Šiemet gyvenamajame sektoriuje kilo 1480 gaisrų, iš jų daugiabučiuose – 422, individualiuose gyvenamuosiuose namuose – 1058. Jų metų žuvo 43 žmonės, iš jų daugiabučiuose – 10, individualiuose gyvenamuosiuose namuose – 33 žmonės.

REKLAMA
REKLAMA

14 žmonių žuvo dėl neatsargaus rūkymo, 11 – dėl elektros įrangos, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų, 7 – dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, 4 – dėl krosnių, židinių ir dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų, 4 – dėl kitų priežasčių, 3 žmonių žūtys dar tiriamos. 

Pernai gaisrų prevencijos akcijų „Saugūs namai“ ir „Daugiabučiai namai be gaisrų“ metu buvo aplankyta per 24 tūkst. gyvenamųjų būstų – 1352 daugiabučiuose ir 10 923 individualiuose namuose.

Prevencinių akcijų metu buvo įrengti 2857 autonominiai dūmų detektoriai. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų