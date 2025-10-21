Nuo rytdienos pareigūnai lankysis gyventojų namuose – pasiruoškite

Jų metu pareigūnai lankys gyventojų būstus, skatins gyventojus įsirengti autonominius dūmų detektorius ir dalins informacinius lankstinukus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Prevencinės akcijos metu pareigūnai primins gyventojams, kad dūmų detektorius namuose privaloma turėti, patars, kaip ir kokiose vietose juos įrengti, paaiškins jų veikimo principus, primins, kad būtina laiku pakeisti jų elementus, o esant galimybei padės juos įrengti.
Taip pat suteiks konsultacijų ir praktinių patarimų saugios aplinkos ir saugių namų klausimais.
Šios prevencinės akcijos tikslas – skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti šalies gyventojų saugios gyvensenos įpročius, sustiprinti gaisrų prevenciją gyvenamajame sektoriuje, gerinti šalies gyventojų namų gaisrinę saugą.
Šiemet gyvenamajame sektoriuje kilo 1480 gaisrų, iš jų daugiabučiuose – 422, individualiuose gyvenamuosiuose namuose – 1058. Jų metų žuvo 43 žmonės, iš jų daugiabučiuose – 10, individualiuose gyvenamuosiuose namuose – 33 žmonės.
14 žmonių žuvo dėl neatsargaus rūkymo, 11 – dėl elektros įrangos, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų, 7 – dėl neatsargaus elgesio su ugnimi, 4 – dėl krosnių, židinių ir dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų, 4 – dėl kitų priežasčių, 3 žmonių žūtys dar tiriamos.
Pernai gaisrų prevencijos akcijų „Saugūs namai“ ir „Daugiabučiai namai be gaisrų“ metu buvo aplankyta per 24 tūkst. gyvenamųjų būstų – 1352 daugiabučiuose ir 10 923 individualiuose namuose.
Prevencinių akcijų metu buvo įrengti 2857 autonominiai dūmų detektoriai.