TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno rajone užsiliepsnojus pastatui, iš jo evakuotas 21 žmogus

2025-10-13 09:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 09:15

Sekmadienį Kauno rajone užsiliepsnojus pastatui, iš jo buvo evakuotas 21 žmogus, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Vilniuje užsiliepsnojo planetariumo stogas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

PAGD duomenimis, 11.29 val. pranešta, kad kilo gaisras Samylų seniūnijoje, Vaišvydavos kaime, Miškininkų gatvėje, esančiame pastate.

Ugniagesiams nurodyta, kad, užkūrus židinį pastate, dūmai pradėjo eiti pro stogą. 

Atvykus į įvykio vietą,  pastebėta, kad dūmai sklinda nuo pastato stogo. Paaiškėjo, kad gaisras kilo trečiame pastato aukšte esančiame bute – eksploatuojant židinį, nuo metalinio dūmtraukio užsidegė medinės stogo konstrukcijos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot PAGD, gaisro metu nudegė dalis pastato medinių stogo konstrukcijų, nuardyta dalis stogo dangos, aprūko patalpos. 

Gesinant gaisrą, iš pastato evakuota 15 suaugusiųjų (iš vieno buto išneštas vienas neįgalus asmuo) ir 6 nepilnamečiai asmenys. Viena moteris ir neįgalusis išvežti į gydymo įstaigą. 

Bute, kuriame kilo gaisras, dūmų detektoriaus nebuvo.

